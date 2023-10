La boda de Victoria de Hohenlohe reúne a la alta sociedad española

Uno de los días más esperados por la alta sociedad española que ha llegado a traspasar las fronteras. Este 14 de octubre ha tenido lugar el enlace de unión de la duquesa de Medinaceli con su pareja Maxime Corneille, un personaje algo desconocido de la esfera pública debido al recelo con el que cuida su privacidad. Sin embargo, este fin de semana ninguno de los dos ha sido capaz de evitar las miradas de las cámaras y, emocionados por el día, han saludado y posado para los periodistas.

La fiesta preboda, fechada para el viernes 13 de octubre, dio el pistoletazo de salida. Esta atrajo personalidades muy conocidas, como los reyes de Holanda: Máxima y Guillermo junto a su primogénita y heredera, Amalia. Aunque en este segundo día de celebración no se han dejado ver en la iglesia.

La ceremonia ha tenido lugar el sábado por la mañana en la iglesia de San Miguel, en Córdoba, y hasta allí se han movido rostros muy conocidos para acompañar a la recién comprometida pareja en su gran día. Una de las entradas que más impacto ha generado ha sido cuando ha hecho acto de presencia el novio, Maxime Corneille, que dedicaba un esfuerzo en abrir la puerta del coche a la que ha sido su madrina en la boda. Acto seguido ambos recorrían el pasillo para entrar en la iglesia, no sin antes dedicar un momento a la prensa y posar para ellos.

Maxime Corneille con la madrina Gtres

Otro de los momentos más tiernos ha sido cuando la abuela del novio ha hecho acto de presencia y, aunque al principio no la han reconocido los medios, no han tardado en pedirle unas declaraciones en las que ha expresado su emoción y que "lo importante que mi nieto se casa".

Luis Medina y Clara Caruana Gtres

Entre los primeros asistentes en llegar se encuentran el primo de la novia Luis Medina y su pareja Clara Caruana, personas muy cercanas a la duquesa de Madinaceli que no podían faltar al enlace. Cuando la aristócrata realizó la lista mental de los asistentes tuvo claro los nombres de las personas que quería que estuvieran con ella en su gran día, por desgracia resonó con fuerza uno que no podría acompañarla: su padre Marco de Hohenlohe, que falleció en 2016 tras una larga enfermedad. La que no ha podido faltar ha sido su madre, Sandra Schmidt-Polex, luciendo un espectacular vestido azul y un gran entusiasmo por la felicidad de su hija.

Sandra Schmidt-Polex, madre de la novia Gtres

Ana Gamazo Hohenlohe Gtres

La esposa del empresarioJuan Abelló, Ana Gamazo Hohenlohe, era una de las invitadas que, como tía de la novia, no pensaba faltar a tan señalado evento que reúne nombres tan fuertes de la aristocracia patria. De igual modo los duques de Huéscar, en representación de la Casa de Alba han acudido a la cita. La amistad que la pareja recién casada tiene con Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo va más allá de los formalismos, ya que la pasada Feria de Abril en Sevilla se los vio en una fiesta privada en el Palacio de Dueñas. Ha pasado apenas una semana del bautizo de su hija y los duques vuelven ha ser protagonistas para las cámaras.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar Gtres

La Casa de Medinaceli es una de las más importantes de España. En concreto es Victoria de Hohenlohe es la aristócrata con más títulos de toda Europa: 40 de entre los cuales 11 son de Grandeza de España. Su linaje se remonta a los reyes de Castilla y el propio Carlos I le otorgó a su familia el distintivo de Grandeza de España. A sus 19 años fue nombrada duquesa de de Medinaceli, lo que le otorgó también esa posición de la aristócrata con más títulos en Europa.