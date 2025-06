Isa Pantoja reacciona al comunicado de Kiko Rivera: "Creo que entre nosotros no nos tenemos nada que reprochar"

Kiko Rivera es el protagonista indiscutible del día. Después de la celebración de la Primera Comunión de su hija Ana este fin de semana, el DJ ha emitido un comunicado en Instagram desvelando que "he perdido el control". "Ayer fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. O quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final.

Incluso me fume un par de cigarrillos. No fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó. Sea como sea, necesito cuidarme, pero de verdad. No solo con rutinas, planes y hábitos perfectos, sino también con empatía hacia mí mismo. Porque ser disciplinado está bien, pero ser comprensivo con uno mismo es igual de importante", ha escrito el hijo de Isabel Pantoja en su última publicación.

La reacción de Isa Pantoja

Tras el revuelo que han supuesto estas declaraciones de Kiko Rivera en las que asegura haber "perdido el control", Isa Pantoja ha reaparecido en "La familia de la tele" y ha reaccionado a las palabras de su hermano, con el que no mantiene relación.

Con firmeza, la hija de Isabel Pantoja se ha mojado sobre la ausencia de su madre en la Comunión de su nieta Ana. "Yo sé que él no es que la eche de menos todos los días, él ya ha entendido que no va a estar en ciertos momentos. Pero es justo en estos momentos tan especiales cuando están involucrados los hijos, y lo digo porque a mí me ha pasado también, que es cuando te das cuenta de que hay persona que está viva, que es la abuela, que es un figura importante para los niños en la infancia y no está pudiendo estar porque no lo desea. Es muy duro darse cuenta en estos momentos que hay alguien que no está las personitas que más quieres", ha declarado Isa Pantoja sobre el asunto.

"Al final, es verdad que quien más sufre son los niños, cuando no debería ser así, pero es algo inevitable. También es verdad que Kiko no tenía una relación muy fuerte con mi hijo ni yo tampoco con sus hijas. Al no tener nosotros relación, pues ellos tampoco. Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre", ha reflexionado la hija de la tonadillera.

Tras escuchar a Isa Pantoja, María Patiño le ha preguntado a la colaboradora qué hubiera hecho si Kiko le hubiese llamado para invitarla a la Primera Comunión de Ana y que sus hijos hubieran estado juntos, independientemente de sus discrepancias. "Sí, habría accedido. Me hubiera gustado, sí, pero es tan sencillo como que hubiera una llamada. Yo es que creo que no le tengo nada que reprochar, ni él a mí tampoco. No he estado en momentos importantes como la Comunión, no me han invitado, yo personalmente no sé si hubiera ido yo. Pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo cuando teníamos relación (sí estuvo Irene), ni tampoco los niños. Ni ha estado en mi boda ni en la Comunión de mi hijo el año pasado. Creo que entre nosotros no nos tenemos nada que reprochar. Y en todo caso tengo yo más razones", ha declarado la colaboradora de "La familia de la tele".

Kiko Rivera y su pérdida de control

Sobre las palabras de su hermano en las que reconoce haber perdido el control, Isa Pantoja ha sido muy clara: "Lo he leído porque me lo han pasado y me he asustado. Da lugar a pensar muchas cosas. Espero que esté bien. He visto que está cambiando, haciendo deporte, dejando de fumar.. Ojalá que vaya en ese camino. Es un proceso muy duro. No sé cómo él sigue escribiendo esas cosas y esperando algo. Para mí, él no puede esperar nada y lo tiene que tener asumido. Cuando leo estas cosas me pierdo bastante, pero él es muy dado de tener esos momentos en los que se le va el dedo. Normalmente es porque ha habido un acontecimiento en el que dice "no puedo más". Me extraña porque no puede esperar nada de nuestra madre".