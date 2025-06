David Cantero de abre en canal: "Mi padre tenía otra familia con cuatro hijos. Se enamoró de mi madre y en un desliz, nací yo"

David Cantero ha concedido una de sus entrevistas más sinceras en el programa "Herreras en COPE" con Alberto Herrera. Allí, el periodista se ha sincerado sobre su vida familiar y su futuro en el mundo de la comunicación.

Una difícil historia familiar

El expresentador de Informativos Telecinco ha hablado sobre el papel de sus padres en su vida. "Eran muy particulares, te daban mucha libertad, eran modernos para la época. Mi madre fue azafata un tiempo y lo dejó para cuidarme a mi. Mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando mucho tiempo en la torre de control, era un especialista en el mundo de la aviación", ha desvelado Cantero.

Nada más nacer el periodista, su padre se fue a la guerra al Congo Belga. "Desde allí me mandó un vinilo. Era un mensaje con su voz, contándonos que nos quería muchísimo y nos echaba de menos. De vez en cuando llamaba por teléfono, pero no era frecuente", ha confesado el comunicador.

Tal y como ha desvelado Cantero, conoció a su padre cuando tenía cinco años. "Yo le conocí cuando regresó, para mi el primer recuerdo de mi padre lo tengo muy grabado. Recuerdo el día que volvió de África, cuando le abracé, como olía, como eran sus manos, como era su voz", ha relatado el periodista.

Infancia particular

"Mi padre tenía otra familia con cuatro hijos. Se enamoró de mi madre y en un desliz, nací yo. Fue un escándalo en casa de mi madre. Mi padre, ante el panorama que se le presentaba, salió huyendo al Congo a la guerra. Yo me enteré de que tenía hermanos a los 7 u 8 años. Tenía una abuela que no conocía. Las cosas en ese momento eran muy complicadas, había mucho cinismo, no es que yo fuera algo excepcional, había muchos hijos fuera del matrimonio", ha confesado David Cantero en COPE.

Sin planes de jubilación

Sobre su futuro, el periodista ha dejado claro que no tiene intención de jubilarse. Cantero continúa "en el mercado" y "estudiando varias ofertas" que tiene sobre la mesa tras su mediática salida de Mediaset.