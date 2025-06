El plan de Isa Pantoja durante la comunión de su sobrina Ana, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales

El domingo1 de junio Kiko Rivera e Irene Rosales vivieron uno de los días más inolvidables de sus vidas. Después de muchos meses de preparativos, su hija Ana hizo la Primera Comunión rodeada de sus familiares y allegados más cercanos. La misa tuvo lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, y se alargó durante todo el día la celebración.

De entre los invitados, destacó la presencia de Anabel Pantoja y su pareja David, que viajaron desde Canarias con su hija Alma para acompañar a la pequeña Ana en esta fecha tan señalada. Raquel Bollo, Manuel Cortés o Luis Rollán fueron algunos de los rostros conocidos de la familia que no se perdieron la Comunión de la nieta de la tonadillera.

El plan de Isa Pantoja

La cita también estuvo marcada por notables, como es el caso de Isabel Pantoja y Agustín. Tampoco Isa Pantoja y Asraf Beno, ni Cayetano y Fran Rivera, hermanos de Kiko por parte de padre.

La colaboradora de "La familia de la tele" se encuentra en la recta final de su embarazo y ayer, mientras su familia celebraba la Primera Comunión de su sobrina Ana, Isa Pantoja disfrutó de una tarde en familia en la feria con su hijo Alberto. "Lo siento pero la feria al final siempre me puede. Y estuve en los cacharritos 3 horitas", ha escrito la joven en su última publicación de Instagram. "A ver, que conste que yo no iba a ir, pero mi hijo quería estar con los amigos así que al final le llevamos un rato y, sorprendentemente, he estado super bien", ha añadido la joven en un story, feliz de haber disfrutado de una tarde en la feria con su familia antes del nacimiento de su bebé.

El mensaje de Kiko Rivera en redes

"Ayer fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. O quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final. Incluso me fume un par de cigarrillos No fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó", ha escrito el DJ en su última publicación de Instagram.

"Sea como sea, necesito cuidarme, pero de verdad. No solo con rutinas, planes y hábitos perfectos, sino también con empatía hacia mí mismo. Porque ser disciplinado está bien, pero ser comprensivo con uno mismo es igual de importante. Gracias a quienes están, a quienes entienden, y a quienes simplemente respetan este momento . Volveré, con más fuerza y con más equilibrio. Pero hoy… solo necesitaba ser honesto. Conmigo. Y con vosotros", finaliza Kiko Rivera en el post.