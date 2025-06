De Kiko Hernández a Raquel Bollo: la polémica lista de invitados de la boda de Marta López

Marta López se encuentra ultimando los detalles para su gran día con el fisioterapeuta Alejandro Huerta. El próximo 27 de junio, la colaboradora pasará por el altar junto a su pareja y todas las miradas están puestas en el enlace matrimonial y en su polémica lista de invitados, que reunirá a numerosos rostros de la televisión.

Lista de invitados

Desde que Marta López anunció su compromiso con Alejandro, su lista de invitados está dando mucho de qué hablar. De entre los asistentes al enlace, destacan nombres como Luis Pliego, Leticia Requejo, Raquel Bollo o Verónica Dulanto. Además, también están invitados Víctor Sandoval, Kiko Hernández, excompañeros de la novia en "Sálvame" y Makoke, que aún continúa participando en "Supervivientes".

Kiko Hernández, sobre esta polémica lista de invitados, se ha sincerado en "Tentáculos", confesando que el "90% de la gente" que va a la boda de su amiga no le habla. Sobre este asunto, el colaborador de televisión ha asegurado que "voy a la boda de una amiga, ¿vale? Y no voy a reventar a una de mis mejores amigas, y no voy a ir a reventar absolutamente nada", añadiendo que "voy a hacer que sea el día más feliz de su vida en lo que es mi granito de arena supone", dejando claro que no va a entrar en ningún conflicto con los asistentes.

Marta López con Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de archivo Gtres

"Yo no voy a entrar en guerras con Siñora (Raquel Bollo) ni con el novio de Makoke, que sé que me está buscando por todo Madrid, pero ya verás cómo cuando estén ahí vendrán a comerme la oreja", sentenciaba Hernández. "O no, pero lo que yo no voy a hacer desde luego es fastidiar la boda de mi amiga, ¿eh?", aseguraba el televisivo. "Muchas gracias, Marta, por arriesgarte a invitarme cuando el 90% de la boda no me habla. Tienes bastante huevos, porque la gente no lo haría".

La postura de Marta López

Kiko Hernández ha desvelado una de sus conversaciones con Marta López, en la que el colaborador le preguntaba si estaba segura de que fuera a su boda por los conflictos que mantiene con gran parte de los invitados. "Yo le dije a Marta hace dos semanas: ¿estás segura (de invitarme)? Porque voy a ser el tío más feliz del mundo, voy a seguir siendo tu hermano, pero ¿estás segura que quieres invitarme cuando el resto de la gente no me puede ver?", desvelaba el colaborador en "Tentáculos". La respuesta de la novia fue muy clara: "Por encima de mi cadáver. Tú vienes a mi boda y eres una persona valiente y por eso te he querido toda la vida".

La lista de no invitados

Canales Rivera es uno de los que no está invitado a la boda por haber mantenido una relación con Marta López en el pasado. "No quiero que nadie se sienta mal, ni quiero que me condicione nada. Yo invito a quien me da la gana y quien quiera que venga y quien no quiera, que no venga", explicaba la colaboradora en una reciente entrevista en "Lecturas".

Frank Blanco tampoco está invitado y el presentador no dudó en reprochárselo en directo en "TardeAR". "Yo no me daba por invitado pero no había drama. Marta y yo tenemos una relación cordial pero puedo entender que no me haya invitado. No pasa nada. Pero hoy me entero que a verónica Dulanto sí. Que no pasa nada...", deslizaba el presentador, añadiendo que "si no hay rencor alguno, pero, mira, "TardeAR" en septiembre, si llega, cumplirá dos años. Empezó con Ana Rosa y muchos días cuando ella no estaba, estaba yo. Antes de compartir plató con Verónica, muchos años antes lo habías compartido conmigo. Si Verónica no estuviera en la ecuación, lo podría entender. Pero esto es darte cuenta de que alguien a quien quieres te quiere menos".