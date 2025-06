Antonio David, preocupado por su hija Rocío Flores: "Tengo mucho miedo"

Rocío Flores atraviesa desde hace tiempo un bache de salud del que no termina de recuperarse. De vez en cuando comparte en sus redes sociales actualizaciones sobre su estado y las pruebas médicas parecen haberse convertido en una constante en su vida. Por fortuna, cuenta con el apoyo de su novio, Manuel Bedmar, y su familia, sobre todo con el de su padre.

No es ningún secreto que los dos están muy unidos, y Antonio David no ha dudado en acompañar a su hija al hospital para someterse a unas nuevas pruebas médicas. Aunque la influencer no ha aclarado de qué tipo de test se trata, por lo visto era lo suficientemente delicada como para requerir sedación.

Antonio David, preocupado por Rocío Flores

Una situación que ha puesto de los nervios a Antonio David, más preocupado incluso que la paciente, su hija, quien se ha tomado con sentido del humor la inquietud de su padre. “Os juro que no puedo con él. He venido a hacerme una prueba y me tienen que sedar, está acojonado”, ha comentado la nieta de Rocío Jurado entre risas, mientras el malagueño confirmaba que pasaba “mucho miedo” por ver a su primogénita en esa tesitura: “Mis nervios y yo, y mi mala cara también… Si te lo hacen a ti es como si me lo hicieran a mí”.

Rocío Flores Gtres

Como se ha comentado anteriormente, han sido varias las ocasiones en los últimos meses en los que Rocío Flores ha tenido que acudir al hospital para someterse a diferentes pruebas, la mayoría relacionadas con el funcionamiento del aparato digestivo.

Los baches de salud de Rocío Flores

Por lo visto, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ignoró durante un tiempo las señales de que algo no iba del todo bien, y fue posponiendo su visita al médico hasta que llegó a su límite. “No hagáis como yo y estéis meses y meses sin ir al médico. Id al médico y haceos todas las revisiones, más que nada para poder prevenir cualquier cosa. Yo ahora mismo no me quiero rallar. Iré, me haré las pruebas y seguramente me tendré que poner en tratamiento. Si Dios quiere espero no tener piedras en la vesícula, voy a pensar en positivo”, recomendó recientemente a sus seguidores.

Entre las pruebas a las que se ha sometido recientemente se encuentran los test intolerancias, una ecografía intestinal y una analítica completa. Una de las pocas que su médico no le prescribió fue la del SIBO -sobrecrecimiento bacteriano- “porque me dijo el médico que esas pruebas son para un tipo de paciente determinado y mis síntomas no cuadran”.