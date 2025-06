La Miss Verónica Hidalgo denuncia: “Me obligaron a ir a cenar con 30 hombres”

“Me enviaron a Miss Mundo para entretener a hombres”. Son palabras de Miss Inglaterra, que renunció a participar en el certamen tras sentirse acosada: “Me hicieron sentir como una prostituta”. No es la única. Son muchas otras modelos que se han quejado de cosas igual. Así lo han planteado desde ‘TardeAR’ este lunes, para sentar en su mesa a Verónica Hidalgo, para descubrir qué hay detrás de la corona.

La modelo patria se alzó con el título de reina de la belleza de España en 2005 y ha querido compartir su experiencia con el programa de Telecinco. Lo hace para denunciar que ella misma ha sufrido situaciones igual de incómodas durante su paso por los certámenes de belleza. “El primer año de reinado es una locura, porque solamente tienes trabajo, viajes y tal”, comienza a decir, antes de entrar en materia y recordar el “día que me marcó muchísimo porque no me sentí nada bien”.

Verónica Hidalgo Gtres

Verónica Hidalgo, otra Miss que sufrió acoso

“Era un día libre que tenía y a las tres de la tarde me llaman desde la organización y me dicen ‘te tienes que poner guapa que esta noche tienes una cena’”. Verónica asegura que se quejó, pues se trataba de su día libre y tenía pensado descansar. Pero lo peor es que el evento al que debía acudir no era remunerado: “No te pagan, pero tienes que ir a esa cena”, le ordenaron. Ahora, con la madurez que otorgan los años y las experiencias malas, entiende que no debía haber aceptado eso durante su reinado en 2005: “Una tenía 20 años y era nueva en este mundillo y pensaba que, si digo que no a esto, se me van a caer muchos trabajos”.

Cristian Tárrega conoce bien el juego y le apoya en su testimonio: “Es que la persona que te lo dijo tenía suficiente poder” y le anima a “no nombrarlo”. Tras esta puntualización, la modelo continúa describiendo la escena que se encontró al llegar al restaurante y coincidir allí con otra modelo, alguien de la organización y 30 hombres. Recuerda que iban “todos muy bien arreglados, muy bien vestidos. Muy mayores”. No le hizo la menor gracia, pero se sintió obligada a pasar por aquel mal trago.

Verónica Hidalgo en 2005 Gtres

“Pasamos la cena como pudimos. Al final, una copa, otra copa y tal, se te acercan, te dicen, te ríen. A mí en esa cena dos personas me ofrecieron irme al hotel con ellos. Uno me ofrecía 5.000 euros por pasar la noche con él y el otro que pidiera lo que yo quisiera”. Tenía 22 años y dice que ni ella ni su compañera aceptaron propuestas. Asegura no conocer si otras Misses en su situación han pasado por lo mismo y si tomaron la misma decisión.

Verónica Hidalgo dice que pudo escaparse de allí aduciendo un fuerte dolor de estómago. “Yo al día siguiente les dije que, por favor, no me volvieran a llevar a una cena de esas, que me pareció una encerrona. Me sentí mujer florero y encima pasó esto. Nunca más volvimos a hablar del tema, porque para ellos parecía que era algo normal”. Se queja de lo que considera una encerrona por parte de la organización, porque “ya sabían dónde nos llevaban” y que no acudió “obligada, pero sí presionada”.