Kiko Rivera celebra la Comunión de su hija Ana con una emotiva carta y un mensaje claro para los ausentes

Este fin de semana, Kiko Rivera vivió uno de los días más significativos de su vida como padre: la Primera Comunión de su hija Ana. La celebración, marcada por la ternura y el orgullo, también dejó espacio para las ausencias. Ni Isabel Pantoja ni Isa Pantoja acudieron al evento, y aunque el DJ no las menciona directamente, su mensaje en redes sociales no ha dejado lugar a dudas sobre lo que piensa.

Kikocompartió una carta dirigida a "mi princesa" en Instagram, donde expresó su emoción por este paso tan importante en la vida de su hija mayor, fruto de su relación con Irene Rosales. "Hoy has dado un paso muy importante en tu camino… como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso", escribe con emoción.

Decepcionado

Pero lo que realmente ha captado la atención ha sido una frase que muchos han interpretado como una clara indirecta hacia los miembros de su familia que decidieron no asistir: "No importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar". Unas palabras que rezuman decepción, pero también determinación por centrarse en lo positivo.

Y eso es precisamente lo que hace a lo largo del resto de la carta: celebrar el amor y la presencia de quienes sí estuvieron a su lado. "Tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia… y todos nosotros, los que te queremos con el alma", añade. Rivera concluye con una declaración de amor incondicional: "Siempre estaré contigo. En cada paso, en cada caída, en cada alegría… siempre. Te amo con todo lo que soy".

Ana, nacida en diciembre de 2015, ha sido una figura central en la transformación personal del DJ. Su llegada coincidió con un momento complicado en su vida, pero también representó una luz en medio del caos familiar. Con el tiempo, padre e hija han consolidado un vínculo fuerte y lleno de complicidad. "Ella es mi motor", ha dicho en más de una ocasión.

A pesar del ruido mediático, Kiko ha dejado claro que, para él, lo que de verdad importa son los que están. Y en esta ocasión, su carta ha sido tanto una celebración íntima como un mensaje claro hacia quienes han decidido mantenerse al margen.