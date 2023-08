No necesita presentación. Isabel Jiménez lleva más de 10 años al frente de «Informativos Telecinco» y cuenta con una larguísima trayectoria profesional en el mundo de la comunicación. Pero su éxito traspasa las fronteras de la televisión y triunfa más allá de la pequeña pantalla en el mundo de la moda y de las redes sociales. La periodista también es un icono de estilo y su personalidad le ha llevado a ser un gran reclamo para las marcas. Este verano, Isabel Jiménez ha sido una de las embajadoras de «Atardeceres Larios», una experiencia que aúna música, amigos y que invita a vivir la vida.

¿Qué significa para usted «vivir la vida»?

A veces, el día a día hace que nos olvidemos de que la vida está hecha de ratitos, los que compartimos con la familia, con los amigos... De esos momentos que queremos grabar para siempre en nuestros recuerdos. Eso es para mí vivir la vida.

Buena música, puesta de sol… ¿Con quién compartiría ese momento único?

Con los míos, con mi gente de siempre, pero también con las personas que han llegado más tarde a mi vida pero que se han convertido en imprescindibles.

¿Cuál fue el concierto que más ilusión le hizo ver?

De «Atardeceres Larios», sin duda, el de Antonio Carmona que vivimos en Alicante. Fue un conciertazo de Antonio con sus hijas, cantó sus últimos éxitos, pero también los temas míticos de Ketama. ¡Más verano que eso, imposible!

¿Cuál es su plan preferido en vacaciones?

Tener tiempo para mi familia y mis amigos de siempre. Hacerlo en Almería, y cuanto más cerca del mar, mejor.

Isabel Jiménez en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

Usted es una de las caras más famosas de la televisión y un referente en el mundo del periodismo y de la comunicación. ¿Siempre quiso dedicarse a este sector?

Lo mío ha sido vocacional desde que era una niña. Siempre he querido dedicarme al periodismo y siempre he amado esta profesión. De hecho, tenía claro que quería trabajar en un periódico, pero… en esto, sí, la vida me ganó la partida y me llevó a la televisión, estando todavía en la universidad. Si no hubiese sido periodista, imagino que habría optado por la carrera diplomática. Me encanta la política internacional y las relaciones internacionales. Por eso, también estudié Ciencias Políticas.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Ser, de alguna manera, testigo directo de gran parte de la historia y poder contarlo. En todos estos años, he vivido y narrado de todo: atentados, accidentes aéreos, tsunamis, terremotos, crisis nucleares, elecciones tanto en España como en Estados Unidos, muertes históricas como la de Juan Pablo II o la Reina Isabel II... Siempre hay «peros», y es duro contar cada día todo tipo de desgracias, pero prefiero quedarme con lo bueno que me da esta profesión, que, por fortuna, han sido muchas cosas.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere estudiar Periodismo y dedicarse a los medios de comunicación?

Dedicarse a esto por vocación, no por salir en la tele. De lo contrario, no tendría sentido.

También se ha convertido en un icono de moda y «lifestyle». Sus seguidores le otorgan el título de influencer. ¿Cuál cree que es la clave del éxito? ¿Existe alguna fórmula para convertirse en un ejemplo para los demás?

Más que influencer, lo que yo he hecho ha sido romper, de alguna manera, con la imagen tradicional del presentador de Informativos. No puedo amar y respetar más mi profesión, pero cuando llego a casa tengo una vida como la de todo el mundo y las redes han permitido abrir una ventana a lo que soy yo, más allá de la televisión y las noticias. La moda ha sido una bonita casualidad que se cruzó en mi vida por una aventura empresarial, Slowlove, que no se nos ha dado mal a Sara y a mí.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero con la nueva colección de Slow Love. slow love

Televisión, negocios… ¿Qué más le queda por hacer?

No lo sé porque, en general, me gusta que la vida me sorprenda. Pero espero que me queden muchas cosas por hacer. Soy de lanzarme e involucrarme en todo tipo de proyectos.

Junto a Sara Carbonero forma un tándem perfecto en lo que se refiere a la amistad. ¿Cuál es su plan favorito para un día con amigas?

Nos vale con un ratito de charla, tomando café, pero nos encanta viajar y lo hacemos mucho.

Y hablemos un poco de usted. ¿Cómo se definiría con solo tres palabras?

Perseverancia, amistad y optimismo, pese a dedicarme a lo que me dedico, creo que me definen perfectamente.

¿Cambiaría algo del pasado?

Es mejor aprender del pasado que querer cambiarlo. La vida es lo que está por venir.