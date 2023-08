Raquel Meroño: «Estoy preparada para volver a amar. ¡Universo, mándame amor!»

Fue unos de los rostros más populares de «Al salir de clase», esa cantera de actores que se emitió al final de los noventa. «Paco y Veva», «Yo soy Bea» o «Con dos tacones» son algunas de las series donde ha participado hasta que en 2020 se lanzó a los fogones de»MasterChef Celebrity», concurso que ganó y que le hizo ampliar más su faceta de mujer todoterreno. Raquel Meroño es este verano una de las embajadoras de «Atardeceres Larios», junto a Nuria Roca, María Esteve y Antonio Pagudo. La empresaria está atravesando una de sus épocas más dulces y no para de cosechar éxitos profesionales. Triunfa en el terreno culinario y en el empresarial, y ha conseguido que un gran sector de la población se haya interesado por el mundo de la cocina gracias a su perfil de «Instagram». Eso sí, como ella misma nos ha confesado, lo único que le falta es volver a enamorarse, aunque ganas no le faltan. Hablamos con la ganadora de «Masterchef Celebrity 5» sobre futuro, televisión, cocina y amor.

Buena música, puesta de sol… ¿con quién compartiría ese momento?

Pues ahora que mis hijas Daniela y Martina, que se han ido a estudiar un año fuera y yo ahora lo quiero compartir todo con ellas. Pero a mí, lo de estar bien siempre con amigas ha significado mucho en mi vida, porque son siempre las que están, en lo bueno y en lo malo.

¿Emocionada por ser embajadora junto a Nuria Roca, maría Esteve y Antonio Pagudo?

Han hecho un grupo maravilloso. Qué buen grupo. A parte de ser gente a la que admiro mucho, los conocía un poquito a nivel personal pero claro, después d esta experiencia... he podido conocerlos un poquito más en profundidad y son tan divinos como parecen.

¿Cuál es el concierto que más ilusión le hace?

Lo de Antonio Carmona me ha gustado mucho. He tenido la suerte de vivir esa familia y ver a las niñas empezar a cantar desde hace años. Cuando los vi a todos juntos en el escenario, se me saltaban las lágrimas. Los Carmona son maravillosos.

Raquel Meroño en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

¿Qué significa para usted cocinar?

A mí comer me ha encantado siempre. Pero lo de cocinar siempre me ha dado mucha pereza, no entendía cómo podía estar la gente cocinando una hora para luego terminar en cuatro bocados. Lo veía como una gran pérdida de tiempo. Pero a través de «Masterchef» sí he descubierto que la cocina es un poco como la vida, que hay que disfrutar del camino. Y justamente cocinando para alguien, es parte de lo bonito de la cocina, el proceso. Cocinas para los demás, pero también para ti. Ahora para mí es una obsesión.

¿Le ha cambiado la vida?

Completamente. Ese programa le cambia la vida a todo el que pasa por ahí.

¿Cuál es el secreto de su cocina?

Cocina fácil y rica. Como sé lo que es empezar de cero, lo que estoy intentando es que la gente que no cocina, se suba a bordo y se ponga a cocinar con recetas que visualmente parece que eres una gran cocinera y que son muy sencillas. Rico, fácil y molón.

¿Y su plato Estrella?

Las carrilleras, porque fue el primer guiso que aprendí a hacer y ahí me sentí como madre.

¿Cree que una persona se puede enamorar por el paladar?

Solo por el paladar no. Pero sí es un plus. A mí ahora mismo, si piensas en el hombre ideal, desde luego que una de las cosas que me encantaría es que cocinase par mí. Me parece la cosa más sexy del planeta. Yo pongo la mesa, las velas y el postre (risas).

Raquel Meroño en Atardeceres Larios Atardeceres Larios

¿Considera que el verano es una buena época para enamorarse?

Yo creo que cualquier época es buena para enamorarse. El amor es maravilloso. He estado como una temporada muy larga con poca gana, pero ahora vuelvo a estar abierta a volver a enamorarme, con todo lo que conlleva. Ahora sí estoy predispuesta. Tampoco estoy obsesionada, pero estoy abierta a que pase Ahora que mis hijas son mayores, estoy con más tiempo y más ganas. ¡Universo, mándame a un amor!

¿Cuáles son sus nuevos proyectos profesionales?

Estoy metida en una aplicación que va a salir al mercado en septiembre. Llevamos un año trabajando y tiene que ver mucho con la gastronomía y con la nutrición. Llevamos mucho tiempo porque crear una cosa así tecnológica lleva muchísimo trabajo.

¿Qué le queda por hacer?

Estreno la serie «Urban» también en septiembre. Y con muchas ganas de seguir cocinando en las redes y eso me hace sentirme en compañía. Me gusta compartir con la gente las cosas que me hacen sentir bien. He estado con mis hijas en Bali y este agosto estamos a tope en Tarifa, a nuestro chiringuito, «Carbones 13».