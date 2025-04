Isabel Jiménez y Álex Cruz se separan tras dieciséis años juntos

Isabel Jiménez se enfrenta a un momento trascendental en su vida: su separación de Álex Cruz. La pareja, que se casó hace dieciséis años y tienen dos hijos en común, han decidido tomar caminos por separado. Según el círculo íntimo de la periodista, en declaraciones a la revista "¡Hola!", tras la información publicada hoy por "Semana", asegura que ahora los menores, Hugo, de 6 años, y Dani, de 4, son su absoluta prioridad.

Su círculo íntimo afirma que es una separación "temporal"

La presentadora de Informativos Telecinco y Álex, fieles a su discreción, han tomado esta difícil decisión en la más estricta intimidad y su círculo más próximo asegura que "es una situación dura y compleja, y la decisión no está tomada". "Están separados temporalmente. Son problemas personales en los que no van a entrar, pero lo que te pueda asegurar sin miedo a equivocarme es que no hay terceras personas. Eso está totalmente descartado", sostienen.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez. @alex.varo

El tiempo dirá si se trata de una situación definitiva, aunque Isabel siempre ha destacado el papel como padre de hasta ahora su marido: "Sabía que Álex iba a ser muy buen padre, porque es muy niñero, pero ha ido más allá de lo que me pude imaginar. Se levanta a las cuatro de la mañana, cambia pañales. Hace lo que haga falta y estamos al mismo nivel", destacaba.

Isabel cuenta con el apoyo de sus amigas de toda la vida, con las que el pasado fin de semana regresó al colegio de Almería en el que estudió. Por supuesto también con el de Sara Carbonero, su "comadre" y a la que conoció cuando ambas coincidieron trabajando en los Informativos de Telecinco.