Isabel Pantoja deja claro cuál es su principal apoyo con el que da la bienvenida al nuevo año

Las polémicas y problemas familiares que ha vivido en los últimos meses han significado un duro golpe para la tonadillera, que trata de iniciar el año cerrando viejas historias. La artista terminó 2023 poniendo bastante distancia en su relación familiar, y a ello se le suman sus problemas con Hacienda, que han situado a Isabel Pantoja en el centro del foco mediático hasta el último momento del año.

Sin embargo, la artista está empeñada en lograr un gran 2024 empezando por liquidar su deuda con Loli la quiosquera y retomar públicamente su relación con su sobrina Anabel, la que siempre ha sido su gran apoyo. Y es que, durante el pasado año han tenido algunos momentos de tensión que las han llevado a mantener las distancias la una de la otra. En junio, tras la gira de la tonadillera, surgieron algunos rumores que indicaban un cierto malestar, cosa que no tardó en desmentir Anabel Pantoja con su emotiva felicitación a su tía por su cumpleaños. A partir de ahí, aunque no se haya podido ver a las dos juntas en muchas ocasiones, su relación se mostró tan fuerte como siempre. El pasado 30 de diciembre, fecha en la que Isabel Pantoja dio su último concierto del año en la ciudad condal, Anabel no dudó en hacer las maletas para acompañarla en este momento tan significativo para ella.

Con el cierre de una época llega el comienzo de otra, y este lo han celebrado en sus redes sociales compartiendo una “Pantofelicitación” cargada de fuerza y complicidad.

Está claro que el gran apoyo de Isabel Pantoja es su sobrina Anabel y que en este 2024 se las va a ver tan unidas como siempre. Por su parte, la tonadillera no habría tenido el mejor de los cierres para este año. Hace una semana se dio a conocer que había vendido su ático en Fuengirola para hacer frente a su deuda con Hacienda. Ha sido un duro revés, ya que era una residencia por la que sentía un gran cariño, pero no ha podido con ella y prosigue con una cargada agenda laboral. Este martes anunciaba a sus fans de Bilbao que este "13 de enero, si Dios quiere estaré con vosotros", decía en sus redes sociales promocionando el siguiente paso en su gira aniversario de 50 años.