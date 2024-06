Isabel Pantoja desvela por error el sexo del bebé de Anabel Pantoja

Isabel Pantoja continúa llevando su talento a todos los rincones de la geografía patria, en medio de su tour por el 50 aniversario de su carrera musical. La tonadillera está pletórica de felicidad, no solo por haber superado los problemas de salud que le obligaron a bajarse de los escenarios y cancelar conciertos, sino también por haber conocido que en breve vendrá un nuevo miembro al clan. Su sobrina, Anabel Pantoja, está esperando su primer vástago, lo que ha supuesto un motivo de alegría para toda la familia, aunque también un nuevo frente de tensión entre la artista y sus hijos. Y es que las atenciones que le prodiga a su sobrina y también con el que será su sobrino-nieto, ha puesto algo celoso a Kiko Rivera e Isa Pantoja, a quienes le gustaría tener también una abuela para sus hijos.

Anabel Pantoja embarazada Lectura

Pero parece complicado que las aguas vuelvan a su cauce y la cantante levante el teléfono para poder hablar con sus nietos. Mientras esto no llega a suceder, las muestras de emoción de Isabel Pantoja por el inminente nacimiento del hijo de su sobrina siguen produciéndose. Así se ha vivido un simpático momento en su último espectáculo, en su cita con el público de Illescas en Toledo. Un instante en el que se venía a homenajear a Anabel Pantoja, dejando con ello, según la opinión de muchos, a sus hijos otra vez en muy mal lugar. Y es que, lejos de tender puentes en busca de un punto de inflexión en su relación que les pueda acercar un poco más, no hace más que marcar distancias y dejar claro quién está en su vida y quiénes ya no forman parte de ella.

Cuando comenzaban a sonar los primeros acordes de la canción ‘Garlochí’, Isabel Pantoja quiso llamar al escenario a su sobrina. La joven, que ejerce de mano derecha de su tía durante los conciertos, es la encargada de la coreografía de este tema para las redes sociales. Su presencia sobre las tablas era imprescindible para la tonadillera, por lo que la llamó para demostrar una vez más ante todos la excelente relación que les une: “Y ahora voy a pedir un momento. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Pero yo quiero que Ana venga, por favor. ¡Ese aplauso para mi Ana y para mi futuro sobrino-nieto!”, solicitaba a Anabel Pantoja que le acompañase para bailar su hit, desvelando sin querer el sexo del retoño. Aunque estuvo rápida al desdecirse y dejar abierta la posibilidad de que el bebé que está por venir sea una niña, añadiendo después una matización: “O sobrina-nieta”.

Isabel Pantoja y Anabel Pantoja Europa Press

Como cabría esperar, todas las palabras que Isabel Pantoja pronuncia sobre el escenario son analizadas con lupa. En sus canciones suele encerrar mensajes velados a sus hijos, especialmente cuando cambia la letra de sus temas para incluir dardos envenenados. Pero esta vez ha aprovechado el espacio entre temas para mostrar su ilusión por convertirse en tía-abuela. Eso sí, quizá la emoción le haya jugado una mala pasada, pues son muchos los que han entendido que, sin querer, ha dejado claro que el hijo de Anabel Pantoja será un niño, pese a que estuvo rápida a la hora de matizar que podría ser también una “sobrina-nieta”. Otras voces, sin embargo, se fijaron más en el hecho de que hablase del retoño como su nieto, cuando en realidad hace oídos sordos a los cuatro nietos que ya tiene, a los que no llama ni ve desde hace muchísimo tiempo.

Una situación que ahonda en el dolor para los hijos de Isabel Pantoja. Kiko Rivera ya ha mostrado su conformidad con el hecho de que su madre se sienta ilusionada con el nacimiento del hijo de Anabel Pantoja. Eso sí, le recuerda que ya tiene otros nietos a los que no llama, de ahí que no se crea sus lágrimas cuando le manda mensajes desde el escenario. Algo parecido dejó claro Isa, que confesó su dolor al ver cómo su madre comienza a volcarse con el hijo de su prima, incluso meses antes de llegar al mundo: “Me jodería y me dolería, sobre todo por mi hijo, que mi madre ejerza más como abuela que con el resto de sus nietos. Ya hay niños en la familia. Mi madre tiene nietos que, si no ha habido acercamiento con eso, no va a haber cambios con otro bebé”.