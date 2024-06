Anabel Pantoja, embarazada de 4 meses: "Cumplo el sueño de tener una familia"

La revista "Lecturas" ha adelantado en exclusiva que Anabel Pantoja está embarazada de 4 meses. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio David Rodríguez, que celebran un año de amor, esperan ilusionados la llegada de su primer hijo. "Cumplo el sueño de formar una familia", destaca la influencer.

Pantoja que será madre el próximo invierno verá así cumplido su gran sueño. "¡Muchísimas gracias! Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión. Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", destaca a la revista.

"Estábamos buscando el bebé hace tiempo. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo", ha querido dar más detalles dejando entrever que no ha sido un camino fácil. Siempre prudentes han esperado los primeros meses para confirmar finalmente la feliz noticia.

La sobrina de Isabel Pantojaes muy niñera y se ha desvivido siempre con los pequeños de la familia, tanto con las hijas de Kiko Rivera como los de Isa Pantoja.

Sobre los primeros síntomas del embarazo, Anabel Pantoja aclara en la revista que "no tengo náuseas, ni vomito. No me puedo quejar. Me canso un poco más de lo habitual, hago muchísimo pipí y ya".

Los primeros que han conocido la noticia fueron sus primos Isa y Kiko así como su tía Isabel. "Fue muy bonito, se emocionó", apunta.