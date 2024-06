Isabel Pantoja asesta el golpe de gracia a su hija por el embarazo de Anabel Pantoja

El embarazo de Anabel Pantoja ha supuesto un motivo de alegría para toda la familia, después de tantas malas noticias a las que llevan haciendo frente los últimos meses –incluso años-. No obstante, nunca llueve a gusto de todos, aunque haya quien sepa aprovechar al máximo las primeras gotas, como así ha hecho ahora Isabel Pantoja. Aunque la tonadillera siempre se mantiene alejada de la polémica, no habla del enfrentamiento en público que le aleja de sus hijos, y mucho menos utiliza sus redes sociales para algo que vaya más allá de lo profesional, esta vez ha roto su máxima. Ha querido utilizar su cuenta personal de Instagram para hacerse eco del feliz anuncio de su sobrina, por la que siente devoción y que le acompaña en cada una de sus salidas al escenario. Es quizá por eso que no ha podido resistir la tentación de compartir un escueto pero contundente mensaje hacia ella. Eso sí, pese a lo corto que es, hay espacio suficiente para acrecentar la controversia y, de paso, darle un zasca a su hija, Isa Pantoja.

Todos los miembros del clan, al menos sí los más mediáticos, han querido dar la enhorabuena a Anabel Pantoja por su estado de buena esperanza. Pero faltaba Isabel Pantoja, que ha querido hacerlo mediante su cuenta personal de Instagram, tan solo unas horas antes de celebrar su concierto en Almería. Lo hace con una fotografía en la que ambas, tía y sobrina, comparten escena, sonrientes, relajadas y demostrando que su vínculo es fuerte y, al parecer, eterno. Nadie puede separarlas y menos ahora que una misma alegría las une. Pero la pullita no está tanto en la imagen, que también, sino especialmente en los dos emoticonos que la cantante emplea para mostrar el motivo de su ‘dientes, dientes’: Un corazón rojo y un pollito recién salido del cascarón. No hace falta mucha imaginación para llegar a la conclusión de que el embarazo de su sobrina le llena de ilusión y le ha supuesto una alegría inesperada.

“Han sido 4 meses muy intensos, inestables y sin poder contar nada. Pero gracias a mi doctor y enfermera Lucía, que son profesionales y dos soles, he podido estar como en casa en cada consulta, sus consejos, su cariño y su generosidad han sido y son de diez. Mi vida sigue y ha seguido, en trabajos, viajes (muy largos), eventos, conciertos… y mi bebé lo ha vivido todo. Gracias a mi chico, mi madre, mi familia y mi gente por ayudarme y apoyarme de una manera desmedida. Os quiero”, compartía Anabel Pantoja como complemento a una batería de imágenes que resumen cómo han sido estos últimos cuatro meses en los que ha guardado silencio sobre su embarazo, tras un aborto previo.

Story compartido por Isabel Pantoja con Anabel Pantoja Instagram

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está su hija, Isa Pantoja. Aunque ha expresado ya lo contenta que está porque su prima vaya a cumplir su sueño de convertirse en madre, también es sincera al reconocer que le duele que su madre vaya a volcarse más en el cuidado de este niño que de sus propios nietos. Algo que, según decía la joven en ‘Vamos a ver’, le hermana con Kiko Rivera, que también tendría esa misma sensación de orfandad ante la ausencia de su madre en los momentos más importantes de sus nietos. Después de contar cómo se enteró de la noticia por la propia Anabel Pantoja y darle unos consejos que aprovechará al máximo, también entró en materia cuando le preguntaron si le duele que su madre se vuelque más en su prima que en ella, algo que sucederá también con su descendencia. Isa fue clara: “Me jodería y me dolería, sobre todo por mi hijo, que mi madre ejerza más como abuela que con el resto de sus nietos”, reconoce sin reparos. Cree que la situación en la familia es tan complicada que ni con la llegada de nuevos niños al clan se solucionarán sus problemas: “Ya hay niños en la familia. Mi madre tiene nietos que, si no ha habido acercamiento con eso, no va a haber cambios con otro bebé”, sentencia.