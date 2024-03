Isabel Pantoja veta toda la información sobre Julián Muñoz: “Hay una barrea puesta por sus familiares”

Julián Muñoz ha despertado todas las alarmas por su estado de salud desde que se conociera el pasado jueves que había tenido que ser ingresado por una insuficiencia respiratoria, agravada por sus patologías crónicas. En estos últimos días la presión mediática que se ha ejercido sobre la familia del exalcade de Marbella se ha hecho evidente, a pesar de todo ello Mayte Zaldívar, la que fue su esposa, no ha dado una mala respuesta a la prensa y ha detallado cuál es la situación actual de Julián.

Este miércoles Mayte ha expresado su gratitud por la preocupación de todos y reconocía que, dentro de la gravedad, se encontraba mejor. “Está mejor porque está mejor fuera del hospital, pero las cosas están difíciles”. Por el momento se encuentra reposando en la casa de su hija Eloísa, lugar en el que toda la familia ha hecho piña para ayudarlo a superar este bache. “Estamos todos unidos, como siempre hemos estado”, añadía su exmujer.

Sin embargo, la familia no siempre estuvo tan unida. En 2003 Julián Muñoz comenzó una relación con Isabel Pantoja que duró hasta 2009. La relación terminó muy mal, teniendo que pasar los dos un periodo de tiempo en la cárcel, él procesado por el caso Malaya (2006) y la tonadillera entró años más tarde (2014) por blanqueo de capital. Su dinámica no ha sido nada bueno tras eso, pero se esperaba que Isabel Pantoja se pronunciara sobre el estado de salud del que fue su pareja. Parece ser que eso no tendrá lugar ni ahora ni nunca. Según se ha dado a conocer en el programa “Y Ahora Sonsoles”, ni siquiera sabría cuál es la situación del exalcalde de Marbella. “Tiene prohibido que se le mencione a Julián Muñoz y a Marbella”, afirmaba Paloma García Pelayo. “No sabe nada, no quiere saber nada y, si alguien pretende decírselo, hay una barrea puesta por sus familiares más inmediatos de no decirle nada, porque, para ella, esta persona no existe”.

De hecho, la animadversión de Isabel es tal, que llegó a suprimir Málaga de su vida para siempre: “Están abriendo actuaciones para 2025 y, en un calendario enorme por toda España, Marbella y Málaga están suprimidas. Entiendo que Isabel, no es que no le apetezca, es que probablemente ni se atreva a ir por Marbella. No es plato de gusto para ella”, concluía Paloma García.

A estos hechos Mayte no ha querido pronunciarse, así como el de si Julián seguía siendo pareja de hecho de la tonadillera. Los problemas que tuvieron en el pasado se quedaron ahí y ahora mismo está pendiente de lo más importante, que es su salud y que esté bien acompañado: “Soy como soy y cada uno es como es, aparte de ser el padre de mis hijas, son 27 años de relación”, concluye explicando dando a entender que no le guarda ningún rencor.