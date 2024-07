Jaime Ostos Jr: "Mi hermano Jacobo es un mentiroso. Está puesta la demanda y vamos a por todas"

Arrecia la guerra entre los hijos del fallecido Jaime Ostos. Se verán las caras en los tribunales porque Jaime, Gabriela y Gisela han demandado a Jacobo para reclamar su parte de la herencia paterna. Esto lo hacen después de haber conseguido el certificado de defunción de su progenitor en el Registro General del consulado español en Bogotá.

Es Jaime quien nos habla desde México, donde se encuentra por motivos de trabajo, y nos confirma que "la demanda ya está puesta. Y vamos a pelear hasta el final. Se están diciendo muchas mentiras y tiene que prevalecer la verdad".

- ¿Cómo está la situación?

- Complicada, porque tanto Jacobo como su madre, María de los Ángeles Grajal, no hacen otra cosa que mentir. Se ha presentado la demanda para reclamar lo que nos corresponde. Porque no se han cumplido las últimas voluntades de nuestro padre. Y nos corresponde, por lo menos, la legítima. Además, hay que repartir todas las cosas de mi padre en cuatro partes, y no se ha hecho.

- Su hermano Jacobo no da su brazo a torcer.

- Es un mentiroso, miente descaradamente. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas y los documentos son los que sirven. El puede decir lo que le dé la gana, será el juez quien dictamine cuando vea las pruebas oportunas.

Jacobo Ostos recuerda a su padre el Día del Padre Redes sociales

- Él dice que de la venta del chalet no os corresponde ni un euro, que el inmueble estaba a nombre de su madre, María Ángeles.

- El chalet era de mi padre, él lo compró… Pero tú te crees que esa señora iba a tener veinte millones de las antiguas pesetas en 1984, si todavía no era ni médico. Que presente las pruebas de cómo lo pagó ella…

- Es muy triste este duro enfrentamiento entre hermanos.

- Sinceramente, no me da ninguna pena enfrentarme a Jacobo. Soy una buena persona, yo siempre voy con la verdad por delante, pero cuando se agrede con insultos a mi familia no lo consiento.

- ¿Ha sido imposible arreglarlo todo por las buenas?

- Lo hemos intentado de una manera correcta y amigable pero ha sido imposible.

- ¿Qué sentimiento tiene hacia la doctora Grajal?

- No pienso absolutamente nada sobre ella.