La ex de Jacobo Ostos confiesa los motivos de la cancelación de su boda: “vicios” y “tríos”

Lo de Jacobo Ostos con Mery Jim parecía todo un cuento de hadas. Con tan solo cinco meses de relación, el hijo del desaparecido Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal decidió hincar rodilla y pedirle matrimonio a su novia. Así, con planes en firme de casarse y con detalles de la boda avanzada, una inesperada ruptura ha truncado este idílico sueño. La joven influencer fue la encargada de dar a conocer la decisión de cancelar los planes de matrimonio y tomar caminos por separado: “Dejar a alguien cuando estás enamorada es muy duro”, confesaba en sus redes sociales. El medio por el que se conocieron y la chispa del amor prendió. Ahora se ha apagado.

Y ha sido la propia Mery la que ha querido explicar los motivos que le ha llevado a romper con el Dj tras su compromiso nupcial. Lo ha hecho en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, enfrentándose a la dura realidad que le ha sumido en la tristeza y es que ha decidido romper su romance estando profundamente enamorada de él. “Todo era perfecto hasta que me dice que no puede tener una relación cerrada, que le gusta la relación abierta”, sentencia la joven en el plató de Sonsoles Ónega.

“Yo nunca he tenido una relación abierta. Al principio, acepté y ya pasados cinco meses ya pesan. Han sido pocas chicas, no más de cinco, y yo decidía si quería hacerlo o no. Él nunca me obligó a nada”, ha querido ampliar en detalles la exprometida de Jacobo Ostos. “Yo nunca me he divertido claramente. Yo no sé diferenciar el amor de la diversión. Eran amigas suyas o mías. A mí me chocó el amor con la diversión y no me gustaba ver a otras personas con mi chico”, continuaba la influencer, que ha querido dejar claro que está en un plató de televisión con permiso de su ex para contar todo esto. Y es que quieren tratarlo con naturalidad, demostrando que además han terminado de manera amistosa y sin rencores.

“Él no quiso dejar esa vida. Yo sé que está enamorado de mí, pero tiene ese vicio. Me lo podía haber dicho antes de que yo lo dejara todo por él y me mudara a Madrid”, decía con la emoción desbordada Mery. La que estaba llamada a ser la esposa de Jacobo Ostos sigue queriéndole, al igual que parece que le ha demostrado él a ella. Al menos sí al seguir el consejo que le dio la propia Mari Ángeles Grajal cuando se enteró de los motivos de su ruptura: “Él le contó lo que había pasado y ella le dijo que, si me quería, tenía que dejarme”.