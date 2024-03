Jaime Ostos Jr, firme ante Jacobo: “Si tuviera nuestra sangre no se estaría comportando de esta manera”

El malestar entre los herederos del torero Jaime Ostos no es de ahora, pero las constantes confrontaciones podrían hacer que sus hijos mayores lleven el caso a los tribunales. Desde la muerte del diestro, el 8 de enero de 2022, la lucha por su herencia no ha sido algo ajeno al foco mediático y los distintos gestos de desprecio han sido más que evidentes. El pasado mes de enero tuvo lugar un homenaje a la memoria del cabeza de familia en el que la tensión se podía palpar, por una parte la viuda, Mari Ángeles Grajal y su hijo Jacobo, por la otra Jaime y Gabriela Ostos.

En esta ocasión el hijo mayor de Jaime Ostos se ha vuelto a pronunciar en el programa de "Y ahora Sonsoles" con la certeza de que posee todas las pruebas para demostrar que el testimonio de Jacobo Ostos es falso: “Mis abogados ya están poniendo las demandas necesarias”.

La situación ha ido a más cuando, ante la atónita mirada de los colaboradores del programa, ha afirmado que dudaba que su supuesto hermano menor fuera realmente hijo del torero: “La señora Grajal tenía un amante cuando se quedó embarazada de Jacobo y él se parece mucho a este señor”. Una acusación muy grave que no ha pasado desapercibida ante el debate mediático y tras la que le han recordado que debe tener pruebas: “Si sabéis quién es, os daréis cuenta de que se parecen mucho a este señor. Si Jacobo tuviera nuestra sangre no se estaría comportando de esta manera, habría hecho las cosas de forma correcta. Él le tenía muy poco respeto a mi padre, muy poco o ninguno”, subraya.

Jaime Ostos Jr en el programa de "Y ahora Sonsoles" Antena 3

El malestar de los dos hijos mayores del torero, fruto de un anterior matrimonio con Consuelo Alcalá, viene de lejos. De hecho, el propio Jaime se ha mostrado muy molesto por el poco respeto que tuvo la viuda hacia sus hijos mayores y el cuerpo de su marido: “Me enteré de la muerte de mi padre porque un amigo me llama para darme el pésame. Llamé a Grajal y no me cogió el teléfono. Cuando logré hablar con ella, le pedí que me dieran unas horas para poder llegar a Colombia (donde habían ido a visitar a unos amigos) desde Estados Unidos y poco después me mandó una foto de mi padre entrando en el crematorio. Habían pasado 13 horas, no más. Ella dice que fue por 'protocolo covid' pero eso no es cierto, el protocolo ya no se aplicaba en aquel momento. Hizo lo que le dio la gana con el cuerpo de mi padre” ha contado ante la atónita mirada de los televisivos. Pero esto no habría sido lo que dinamitó su relación, ya que afirma que seguía manteniendo una relación “cordial” con la familia Grajal hasta que su hermana fue a recoger las pertenencias de su padre, cosa que no consiguió.