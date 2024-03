Jaime Ostos Jr, sin piedad contra Maria Ángeles Grajal: "Borracha en Sevilla comiéndose la boca con un viejo"

Como cabía esperar, el paso de Mari Ángeles Grajal por el plató de "¡De viernes!" no ha servido para calmar las aguas entre Jacobo Ostos y sus hermanos, los hijos que el fallecido torero tuvo en su primer matrimonio con María del Consuelo Alcalá. Una de ellas, Gabriela, intervino por teléfono y desató un cruce de acusaciones con el benjamín de la familia, que asegura que miente cuando le acusa de no permitirle coger de su casa algunas pertenencias de su padre.

Sin embargo, quien más duro ha sido en sus declaraciones contra Jacobo Ostos ha sido su hermano mayor, Jaime Ostos Jr. El hijo del diestro ha perdido las formas en "Socialité" y no solo ha despotricado sobre la tensa situación familiar, sino que también ha cargado contra el hijo de Mari Ángeles Grajal por su físico, cuestionando que verdaderamente sea un Ostos.

"Qué poca vergüenza tienes, qué poca educación. Cómo se equivocó mi padre contigo. La cantidad de bofetadas que te debería haber metido… Eres una vergüenza para el apellido. Eres un macarra. Papá estaba avergonzado de ti, con estos tatuajes, con esas uñas, con esa manera de vestirse y de actuar", comienza diciendo Jaime Ostos en su descomedido mensaje contra su hermano.

Jacobo Ostos KIM GTRES

Sin embargo, es Mari Ángeles Grajal, la viuda de Jaime Ostos, quien se lleva la peor parte de este mensaje que promete alterar todavía más la ya de por sí tensa situación familiar. "Mi padre tenía otra vida y tu madre fue la que jodió a mucha familia. (...) Vergüenza te tendría que dar a ti y a tu madre, que llevaba mi padre muerto tres meses y estaba tu madre en la Feria de Sevilla borracha como una cuba, comiéndose la boda con un viejo", espeta Jaime Ostos Jr.

El hijo mediano del recordado torero avisa a Jacobo Ostos de que le reclamará un test de paternidad para cerciorarse de que es su hermano, y vuelve a cargar contra él por su aspecto físico: "Te pido la prueba de ADN porque de la sangre de mi padre no puede haber una persona tan macarra. Ya nos veremos la cara en los juzgados, así que espero que te comportes como un hombre, no como un chorizo macarra, y que te vistas adecuadamente, que no respetas a nada ni a nadie".

Jaime Ostos Jr. Gtres

Por último, Jaime Ostos Jr. dice a su hermano que no se merece llevar el apellido Ostos porque "se te queda grande".

Una tremenda retahíla de ataques e insultos que no sentarán nada bien a Jacobo y que iniciarán un nuevo enfrentamiento en la ya fracturada familia.