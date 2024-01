Jaime Ostos Jr, rotundo en el segundo aniversario de la muerte de su padre: "Mari Ángeles Grajal no forma parte de mi familia"

El pasado 8 de enero se cumplieron dos años del fallecimiento de Jaime Ostos, y el próximo día 20 se inaugurará una estatua del torero en Écija, su lugar de nacimiento. Ese día se verán las caras sus dos familias. Por un lado, su viuda, Mari Ángeles Grajal, y su hijo Jacobo, y por el otro, sus hijos mayores, Jaime y Gabriela. No será un encuentro feliz, por las desavenencias entre unos y otros. LA RAZÓN ha hablado en exclusiva con Jaime y nos asegura que "a estas alturas sigo esperando que la señora Grajal me entregue la parte que me corresponde de la herencia de mi padre. Le tengo en mi mente cada día, parece que se hubiera muerto ayer... Era un hombre bueno y le echo muchísimo de menos".

Dentro de unos días estará en Écija...

Sí, porque le dedican un monumento a mi padre en una rotonda. Será un acto muy emotivo.

Jacobo Ostos y su padre, Jaime Ostos Gtres

En el que coincidirá con Mari Ángeles Grajal y su hermano Jacobo.

Esa señora no forma parte de mi familia. Yo iré con mi hermana Gabriela y mis sobrinos. De los otros no quiero saber nada. Mira, ¿te puedes creer que a día de hoy mi padre no figura como difunto en el Registro Civil de España? No lo entiendo. Tiene que haber una mano negra que lo para todo.

¿Le ha pedido explicaciones a su viuda?

No hablo con ella. Es una mujer muy complicada. A buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Mandarle un mensaje? Lee repito que no es familia mía. No me ha entregado ni un simple pañuelo de mi padre, ni un recuerdo suyo. Cuando mi hermana fue a su casa a recoger cosas, ya no había nada. Se lo ha quedado todo. Menos mal que mi padre me regaló hace años algunos efectos personales, y lo hizo delante de su mujer.