Jessica Bueno, desgarradora en su confesión: “Me tomé unas pastillas. Necesitaba apagarme”

Elegante, vestida de negro y con un look inspirado en Audrey Hepburn en la icónica película "Desayuno con diamantes", Jessica Bueno se sentó por primera vez anoche en un plató de televisión para hablar del infierno vivido en su matrimonio con el exfutbolista Jota Peleteiro. A pesar de su estilismo, dejó claro durante la entrevista que si alguien desayunó alguna vez con caviar y champagne fue él y no precisamente en el lecho conyugal.

La modelo e influencer habló con serenidad sobre una historia de amor en la que ella lo dio todo a cambio de nada. Durante su relación, Jessica Bueno nunca ocultó su profundo amor por Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños. La ex de Kiko Rivera aprovechaba las redes sociales para clamar su admiración por él y la felicidad conyugal. De puertas adentro, el panorama, según relató en la entrevista, era muy diferente.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro Instagram

"Nunca le ha importado cómo estoy, si sus hijos están bien, si tienen para vestir o si puedo cubrir los colegios, declaró. Es ella quien se ha ocupado de su crianza, tanto emocional como económica. “No pido más que cumpla como padre", insistió a lo largo de la noche.

En su relato, Jessica detalló cómo el matrimonio con Jota implicó el fin de su vida profesional para adaptarse a sus ritmos y sus obligaciones en solitario como madre. Le acusó de machista y egoísta. Le quitó el coche familiar, dejó de pagar el piso en el que vivía con sus hijos y las pensiones de los niños y le hizo desprenderse de la empleada del hogar que le ayudaba.

Jéssica Bueno reacciona a los rumores de separación de Jota Peleteiro

El momento más lacerante llegó cuando confesó que un día su cabeza estalló: "Yo quería descansar la mente y me tomé unas pastillas. Necesitaba apagarme". Matizó que no fue un intento de suicidio, aunque su exmarido aprovechó la ocasión para intentar ingresarla en un psiquiátrico. Su madre, presente en el hogar, le hizo abrir los ojos y le dio fortaleza para seguir adelante. Con ayuda profesional, pero sin necesidad de un ingreso que habría puesto en riesgo el cuidado de sus hijos.

Entre lágrimas, pero sin alterarse, contó que su presencia en televisión tenía una motivación económica. "Al final me he visto en un año muy difícil, intentando guardar silencio... pero al final me veo que todo me lo como yo. Me veo en una situación en la que tengo que tirar para adelante yo sola, con tres niños, y si lo hago es por ellos. Tengo siempre esa sensación de culpabilidad, de no querer hablar mal de nadie, pero es que, al final, a mí me han jodido. Mis sentimientos no le ha importado. A él no le he importado, no le importa si sus hijos están bien"

Hay que recordar que Jessica y Jota formaron, durante más de una década, una de las parejas más sólidas y queridas de nuestro país. En 2022, anunciaron su separación. En esa época no explicaron las razones, aunque el rumor de infidelidad por parte del deportista era constante. Jessica lo confirmó ayer y explicó, además, que la traición llegó acompañada de humillación hacia ella. "Me sentía como que me habían tirado a la basura. Yo decía: es que yo no me merezco esto", añadió devastada.

Jessica Bueno y Luitingo Instagram

La andaluza fue Miss Sevilla a los 19 años y saltó a la fama por su participación en el programa "Supervivientes 2011”. En él se enamoró de Kiko Rivera, padre de su primer hijo. Mantiene actualmente una relación con el cantante Luitingo, al que conoció en la casa de "Gran Hermano". Anoche apareció por sorpresa en el plató para estar al lado de la modelo en su noche más complicada.