Luitingo le declara su amor a Jessica Bueno tras su primera noche juntos fuera de ‘GH Vip’

Aunque ha sido Noemí Asensi quien se ha llevado el maletín del premio final de ‘GH Vip 8’, lo cierto es que todas las miradas han estado centradas en Jessica Bueno y Luitingo. Su estrecha relación ha sido la comidilla de la edición, hasta el punto de provocar que la modelo perdiese al novio con el que entró, Pablo Marqués, harto de ser diana de críticas y de tener que ver según qué escenas en televisión. Al menos el calvario de este ha terminado, pues ya no hay cámaras que demuestren cómo avanza esta incipiente historia de amor. Tan solo ellos podrán arrojar luz a sus próximos movimientos, pues el público ya no será testigo. Pero, de primeras, la cosa pinta bien, pues el cantante ha querido declarar lo que siente por la maniquí en un hueco que ha encontrado para tomar los mandos de sus redes sociales.

Story de Luitingo Instagram

“Perdonarme de corazón, que no tengo tiempo ni para peinarme”, se excusaba Luitingo, que estos dos días que ha regresado a la realidad no ha tenido tiempo de pronunciarse en Instagram. “Desde que salí no he pisado mi casa… no tengo tiempo para nada”, pero en cuenta lo ha encontrado ha agradecido a todos sus seguidores por “el apoyo, el trato recibido, las campañas, no sé ni qué decir, no soy consciente de nada todavía, no sé ni en qué puesto he quedado en el concurso”, escribía en los stories de su cuenta personal.

Eso sí, hay de una cosa que está completamente seguro y es de lo que representa Jessica Bueno para él. “Respecto a ‘La Jessi’, deciros que la vida tira a la tierra muy de vez en cuando, personas con un ser especial y únicas. Y he tenido la suerte de encontrarme con este tipo de ser. Estamos pasando unos días muy ajetreados, pero hartándonos a reír, juntos como siempre, felices como niños de 15 años y cuidándonos como si fuésemos cristal”, se declara una vez más el cantante a la modelo, dejando claro que sus sentimientos hacia ella son especiales, que traspasan los límites de la amistad, aunque aún no haya hablado de haber dado un paso más que les convierta en pareja, como así ansían sus seguidores.

Story de Jessica Bueno y Luitingo Instagram

Además de anunciar que tiene una remesa de fotos con las que deleitará a sus fans, Luitingo ha querido realizar una segunda publicación en los stories de su cuenta de Instagram. Por supuesto, la protagonista vuelve a ser Jessica Bueno. Con una imagen de ambos, él muy sonriente y ella mirando seductoramente a la cámara, en el plató de ‘GH Vip 8’, el cantante vuelve a declarar su amor: “El mejor premio que me podría haber tocado. Y encima tiene un valor incalculable”, escribe él, a lo que ella simplemente añade un sencillo “mi Luis”, a la hora de repostear la imagen en su propio perfil. A ver si los siguientes capítulos de esta historia termina por confirmar un romance que ya muchos dan por seguro. Habrá que esperar…