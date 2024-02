Jessica Bueno expresa así lo que le importa que Jota Peleteiro se convierta al islam

A muchos ha pillado por sorpresa la decisión de Jota Peleteiro de convertirse al islam a sus 32 años. El futbolista, exmarido de Jessica Bueno, ha confirmado su deseo de vivir bajo los preceptos de la religión musulmana a través de un vídeo en ‘Al-Qabas’ hablando en árabe. Sus seguidores no sabían cómo tomárselo, pero parece que se están acostumbrando a los cambios radicales que ha experimentado la vida de su ídolo en los últimos tiempos. También la propia Jessica, con la que ha tenido dos hijos, que no sabe muy bien cómo reaccionar a la revelación del hombre con el que formó una familia y planeó envejecer, hasta que sus caminos se separaron.

Del contrato millonario con el gobierno de Sánchez al Islam: la revolución de Jota Peleteiro Instagram

Jota Peleteiro y Jessica Bueno decidieron jurarse amor eterno en el verano de 2015, como broche de oro a dos años de amor. Formaron una familia, pero parece que las cosas no terminaron de funcionar, cuando a finales de 2022 anunciaron su divorcio. Meses más tarde el futbolista anunciaba sus planes de boda con Miriam Cruz, la joven que los rumores señalaban como la tercera en discordia en su matrimonio. Pero tampoco este romance con planes de boda llegó a buen término, porque acabaron. Mientras, la modelo caía en brazos de Pablo Márquez, hasta que ‘GH Vip’ llegó para trastocarle los planes, poniendo al cantante Luitingo en su camino. Y es junto a él con el que ha recibido la noticia de la conversión al islam de su ex. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se lo ha tomado?

Jessica Bueno no se ha quedado callada. Eso sí, tampoco ha hablado directamente del asunto en cuestión. Pero a veces dar la callada es una de las mejores respuestas. Y es que así ha dejado claro que lo que haga su ex no es problema suyo. En su lugar, la modelo ha preferido presumir de la idílica relación que mantiene junto a Luitingo, nacida al calor de ‘GH Vip’. Y es que están de aniversario, al menos sí de cumplemés: “Hoy dos meses a tu lado, disfrutando de una de las sensaciones más bonitas que he podido experimentar… Estar enamorada de ti y ser correspondida de una forma increíble como solo tú podías hacerlo. Porque tú eres único, mi Luis”, le declaraba su amor a los cuatro vientos.

Luitingo y Jessica Bueno Instagram

Mientras el revuelo por la conversión al islam de Jota Peleteiro continúa, Jessica Bueno quiere ser protagonista de su propia historia. Una de amor, que ha crecido bajo la atenta mirada de los espectadores y en la que Luitingo acapara toda su atención. Así se muestra en la foto que acompaña a su romántico mensaje, en la que los tortolitos aparecen mirándose fijamente a los ojos, mientras sonríen y se trasmiten su amor sin necesidad de palabras.