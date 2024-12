Jessica Bueno y Luitingo, felices": "Somos papis"

Desde su paso por "Gran Hermano VIP", Jessica Bueno y Luitingo forman una de la parejas más sólidas del panorama social. "Conmigo vas a tener toda la protección del mundo", le declaraba él a la modelo, el pasado fin de semana en ¡De viernes!'. Juntos han formado una familia, junto a los tres hijos que Bueno tuvo en sus relaciones anteriores: Francisco, de Kiko Rivera y Jota y Alejandro de Jota Peleteiro. Y ahora han anunciado la llegada de un nuevo miembro.

En redes sociales presentaban a Chío, "la más bonita del mundo". Se trata de una gatita de pelo gris que ha conquistado a toda la familia. "Somos papis de una princesa", ha explicado Jessica Bueno en su perfil de redes sociales junto a una imagen en la que sostiene a la gatita mientras Luitingo la besa: "Enamorados de nuestra Chío", añade. "Gracias por traerla a nuestras vidas, Luis, te queremos mucho", le dedica también la sevillana a su pareja.

El gatito que ha venido a completar la familia de Jessica Bueno y Luitingo Instagram

"A veces me vuelven loco, pero no hallo mi vida sin ellos. No os hacéis una idea de lo que siento por los tres pollitos estos... y por la de verde ya ni te cuento", escribe el cantante sobre los hijos de Jessica.

El pasado fin de semana, después de que Jessica revelara su tormentosa relación con Jota Peleteiro, Luitingo le dedicaba una canción que ella le agradecía. "Que no te preocupes por ná. Eres una mujer súpervaliente. Hay que tener dos cojo*** para hacer lo que tú acabas de hacer hoy. Tienes unos niños que pa mi es como si fueran míos. Yo los amo. Lo digo con todo el respeto a sus padres, por supuesto, pero yo vivo con ellos día a día. Como ellos me quieren...", comenzaba dedicándole el artista a su novia. "Yo seguiré ayudándote. Seguiré ayudándoles a ellos. Tienes unos padres y una familia maravillosa. Y que sepas que mi familia te quiere como una niña más y que aquí vas a tener toda la protección del mundo", añadía.

Jessica Bueno y Luitingo, con el nuevo miembro de la familia Instagram

Tras la entrevista en "De Viernes", Luis le mostró su apoyo destacando de su novia que es "guerrera, supermujer, pedazo de Madre, valiente, guapa por dentro y por fuera… me pegaría un día entero dedicándote adjetivos que definen lo que eres", comienza escribiendo el sevillano, mostrándose completamente orgulloso de su chica. Quiso recordarle todo lo que han tenido que vivir para llegar hasta donde están: "Has superado una barrera enorme, muy muy poca gente sabe lo que has pasado, lo que hemos pasado, y lo que estamos pasando. Por eso sigue con tu paso firme, siendo como eres, y no le tengas miedo a nada ni a nadie que aquí estamos para ayudarte y darte mimitos".