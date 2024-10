Jessica Bueno, acorralada, responde a la denuncia de Isa Pantoja en el feo episodio en el ginecólogo

La entrevista de Isa Pantoja en ‘De viernes’ ha dejado en shock a muchos, al ahondar en capítulos traumáticos que había pasado por alto en anteriores entrevistas. Momentos que han marcado su vida desde su infancia y que arrastra ahora con un sentimiento de abandono, al verse apartada por su madre, Isabel Pantoja, así como por su hermano, Kiko Rivera. Este ha sido especialmente duro con ella. No solo ahora que le ha señalado públicamente y él le responde con un diagnóstico clínico de “victimismo crónico”. También con hirientes reflexiones. Llueve sobre mojado, al parecer, pues todo esto es respuesta a lo confesado por la joven, que denuncia episodios muy duros acontecido entre los muros de Cantora. Una revelación que ha situado a Isa como víctima de unas circunstancias que todo el mundo condena, como así ha hecho Susanna Griso, en su punto de vista como madre de una niña adoptada, teniendo que cargar irremediablemente contra la tonadillera en este punto.

Pero no solo la cantante y el dj están en el punto de mira crítica por cometer según qué actos que han afectado a la salud mental de Isa Pantoja. También otras personas que fueron colaboradoras necesarias de tales fechorías o, cuanto menos, testigos impasibles y, con ello, consentidores. Y es aquí cuando aparece el nombre de Jessica Bueno, madre del hijo de Kiko Rivera y presuntamente presente en algunas de las escenas desgarradoras descritas por su excuñada. En la que ella ha sido señalada como pieza clave es en aquel incómodo momento en el que el dj y la modelo la llevaron al ginecólogo para que le practique unas pruebas que certificasen si había perdido o no la virginidad. Era menor de edad y fue llevada contra su voluntad. La tercera protagonista de esta historia ha sido preguntada al respecto este viernes, después de años esquivando tan incómoda cuestión en público.

“Te tenemos que preguntar por la entrevista de Isa Pantoja, no sé si has podido ver… por fechas cuadra, ¿puedes confirmar si la pareja de Kiko eras tú?”, planteaba el reportero de ‘Europa Press’. Su reacción ante la pregunta ha sido la esperada. Formó parte de la familia Pantoja durante una década, desde que en 2011 ella y Kiko se conociesen en ‘Supervivientes’. Después iniciaron un romance del que nació su hijo, lo que le une por siempre a la familia. Esa de la que ha vuelto a renegar, esquivando cualquier tipo de responsabilidad en lo denunciado públicamente por Isa Pantoja.

Kiko Rivera y Jessica Bueno tras el nacimiento de su hijo Francisco larazon

“Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto, porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver. Hace trece años que yo no estoy en esa familia. Nunca he hablado nada de la familia paterna de mi hijo, ni del padre de mi hijo. Así que no lo voy a hacer ahora”, se mantenía rotunda Jessica Bueno. No le ha sentado nada bien que se le haya señalado como la novia que apoyó a Kiko Rivera cuando quiso hacerle un examen ginecológico a su hermana menor de edad y salir de dudas sobre su sexualidad. Por suerte, el profesional que les atendió se negó a tal barbaridad.