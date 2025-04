Joan Roca: «Debemos encontrar más respuestas en los libros que en el ChatGPT»

«Es una iniciativa ideada por los periodistas Tony García, Óscar Broc y por Uril Atell, fundador y director general de Inedit producciones y del Festival In-Edit. Surge del sector periodístico y nosotros la acogemos, porque los tres, Pitu, Jordi y yo, creemos que es bonito poner en valor la literatura y el periodismo gastronómico». Son palabras de Joan, quien reconoce que «lo es también hacerlo en un momento de gran innovación y reconocimiento del sector», ya que se trata de premiar aquellas obras que contribuyen a difundir el conocimiento, la cultura y la pasión por la cocina.

Los Roca han dicho sí a poner nombre a estos galardones, que han recibido el apoyo de Turkish Airlines, porque, «reconocen el trabajo de aquellas personas que narran la riqueza de nuestra cocina a través de la literatura». Desde libros de recetas hasta ensayos, biografías, ficción y artículos, los Roca Awards destacan la importancia de la gastronomía como una forma de arte y un pilar cultural. Porque para los responsables de que El Celler de Can Roca haya sido considerado en dos ediciones de The World’s 50 Best Restaurant el mejor del mundo, la literatura ejerce ese papel notarial de plasmarlo y hacer que trascienda en el tiempo, algo que han demostrado mediante sus propias publicaciones y que ahora pretenden llevar un poco más allá.

Mucho por explorar

Lo cierto es que a Joan le hace especial ilusión, porque la ceremonia de entrega coincide con la puesta en marcha de Esperit Roca, un destino maravilloso, que acoge un hotel y un espacio con una propuesta gastronómica basada en la reinterpretación de sus platos icónicos. Desde el Castillo de Sant Julià de Ramis, exploran un nuevo concepto culinario, donde el mundo salado y el dulce comparten escenario con el menú «Espíritu Salado», con seis platos salados y dos postres, y el «Espíritu dulce», con dos platos salados y seis postres. A los asistentes les llamará la atención la biblioteca gastronómica, que acoge una exhibición gracias a la que entenderán la historia de El Celler de Can Roca y su desarrollo creativo.

Se premia la mejor obra en castellano y en catalán, el mejor artículo de prensa sobre gastronomía y se concede el premio Turkish Airlines/Roca Awards a la mejor obra en inglés. No falta la distinción a la obra inédita, premiando su publicación en Penguin Random House Mondadori: «Dejamos libertad a quienes están en el sector periodístico y de la literatura gastronómica para que sea su criterio el que prevalga», confirma Joan.

¿Cómo ve el sector de la literatura gastronómica?, preguntamos: «Hay mucha gente que escribe muy bien y hay que poner en valor su trabajo, más en estos tiempos en los que está ahí la Inteligencia Artificial. Debemos encontrar más respuestas en los libros que en el ChatGPT. Nosotros siempre los hemos reivindicado como una base cultural importantísima, porque nos inspiran y nos aportan conocimiento», añade el chef, quien cree que el sector periodístico necesita apoyo. No lo tiene fácil, «porque hay mucho talento, pero también mucho intruso». El certamen es su manera de defender el libro en papel: «De hecho, nosotros festejamos el 23, dos días después, Sant Jordi en Cataluña. Es una celebración en la que se venden muchísimos libros. Por eso, hacemos coincidir el evento aprovechando el ambiente de festividad». Lo que a Joan le gusta es que haya movimiento en las librerías, que la gente siga comprando los libros y los lea.

Jordi, Joan y Josep Roca larazon

Sus títulos favoritos

Entre los tres hermanos, han publicado 25, que también acoge la citada exposición. Y él también es un gran lector. ¿Qué libro tiene ahora entre manos? «El mundo de ayer», de Stefan Zweig, y «Hábitos atómicos», de James Clear. ¿Cuál le ha hecho reflexionar? «Cien años de soledad», de Gabriel García Márquez: «Disfruto leyendo a alguien que escribe tan bien, cuando la literatura es de altísimo nivel». También, «La cocina y los alimentos», de Harold McGee, «un científico que nos lleva a ver la cocina desde otra perspectiva. Un libro que nos ha hecho pensar de forma distinta y entender la realidad científica de la cocina». ¿Cuál le mantuvo en vilo hasta la última página? «La sombra del viento», de Carlos Ruiz Zafón. ¿Uno que le haya hecho reír? «Las bragas al sol», de Regina Rodríguez Sirvent. Y, ¿cuál considera una reliquia? «Estoy preparando la carta del restaurante Fontané, todo un homenaje a nuestra madre, que se inaugura el día 27 también en Sant Julià de Remis. Por eso, estoy consultando una edición antigua, de 1835, de “La cuinera catalana”, y el “Llibre del Coch”, de Ruperto de Nola”».