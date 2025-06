Carmen Alcayde y Anita Williams discuten su amistad entre zascas y perdones

“Anita Williams y Carmen Alcayde, las únicas que saben qué le está pasando realmente a Montoya, enfrentadas por él. Tienen cuentas pendientes, que hoy resolverán cara a cara”, comienzan a presentar a las amigas, ahora en bandos muy distintos. También en el mismo plató de ‘De viernes’, que servirá de ring a un nuevo duelo televisivo, que comienza con ellas en gradas opuestas del público, mirándose cara a cara. Se masca la tensión, o al menos esa es la atmósfera que reproducen en el programa de Telecinco, con banda sonora incluida.

Montoya ha desaparecido de los platós de la cadena. Tras no ganar ‘Supervivientes’ y después del interés del programa por analizar su relación con Anita en la isla, se ha visto desbordado. Asegurando que está protegiendo su salud mental por la presión que ha recibido tras su vuelta a la realidad, ha decidido rehuir de las cámaras. Ya se le ha visto retomando su vida, su día a día con su familia y amigos, pero nada quiere saber de la televisión. Mientras tanto, su exnovia y quien fuese su mejor amiga en Honduras están a la gresca por él.

El cara a cara de Anita y Carmen Alcayde

“Vengo a hablar contigo”, inicia Anita la conversación. “Pues yo pensaba que no, es una sorpresa para mí”, le responde. Trata de excusarse y hacerse entender: “Las sorpresas a veces son buenas y a veces son malas. Yo tenía ganas de hablar contigo, porque ya sabes cómo he estado estos días y yo también he necesitado mi tiempo”. Carmen Alcayde afloja y recibe a su rival, aunque aún sin bajar la guardia: “Yo también creo que lo necesitabas. Me alegro de que estés aquí. Creo que tenemos cosas que aclarar y creo que el público merece, ya que todo lo han vivido desde sus casas, vivan también el desenlace de nuestra amistad, ¿si no? Yo creo que hoy lo veremos”.

Carmen Alcayde culpa a su amiga de haber traicionado a Montoya, dejándole como el malo de la película en su controvertida historia de amor. También de haber malmetido en su amistad hasta el punto de ponerla en peligro en varias ocasiones. Aun así, al verse en plató, Carmen lo primero que ha hecho ha sido dar dos besos a su contrincante. Está abierta al dialogo, aunque se termine en discusión. “Lo primero que quiero decirte es que por favor no hagas caso de las habladurías. Igual que hiciste en el último momento. Yo no he dicho nada malo de ti ni de Montoya. Me gustaría que no creyeras a los demás y sí a mí. Yo pensaba que tú y yo íbamos a tener una amistad, pero te fiaste de lo que dijeron otros”, le reprocha.

Y es que Carmen Alcayde y Anita eran buenas amigas en ‘Supervivientes’, incluso hicieron planes de viajar juntas tras el final de la experiencia hondureña. La joven entiende el dolor de su amiga y quiere que también la entiendan: “Imagínate tú si tienes dolor por los planes que íbamos a hacer los cuatro juntos y tú tienes a tu chico en casa… Yo no te niego nada, porque te recuerdo que el otro día te llamé y estuve un buen rato llorando contigo. Luego Montoya, sé que como colaboradora no lo vas a contar, pero seguramente si no te habla, pero te hablará. Si tú tienes dolor, imagínate lo que siento yo, que me encuentro con todo lo que has dicho a nada”.

Parece que ya han hecho las paces en privado, que a pesar de que en plató tienen el encargo de ajustar cuentas, ya van predispuestas a aclarar lo suyo. Vídeo a vídeo analizan lo vivido en ‘Supervivientes’. Carmen Alcayde se encuentra incluso con palabras que ella siempre negó y decía no haber pronunciado, como que “tragaba a Anita”, en vez de que “quería a Anita”. Un matiz importante. Al final reconoce su error y entiende el malestar que siente su amiga. Encuentran diferencias en los sentimientos de Montoya, pero hasta que él no se pronuncie todo son elucubraciones y apuestas al aire. Al menos ellas ya han aclarado lo suyo y aunque no serán las más íntimas y parece que esos viajes de parejitas no se producirán, cierran su guerra. Por ahora.