Asraf Beno confiesa la depresión de Isa Pantoja tras dar a luz: “Está bastante mal”

“Estoy súper feliz y súper contento de tener a Cairo en nuestras vidas”. Estas son las primeras palabras de Asraf Beno en su primera entrevista en ‘De viernes’ desde que se convirtió en papá. Isa Pantoja daba a luz el pasado domingo a su segundo hijo, el primero con su marido, que hoy también dibuja la difícil situación en la que se encuentra su mujer. Alerta de que tiene “un poco de depresión, mucha tristeza y lloraba”.

Está melancólica y a pesar de que su hijo le hace estar en una pompa de felicidad, como ella misma ha reconocido, también las circunstancias no son las más agradables. Se le ha agriado un tanto el dulce momento. En parte, por su madre, Isabel Pantoja, que no ha tenido el gesto de interesarse por la llegada de su nieto ni el estado de su hija: “Es como si no existiera. Si para mí es duro, imagínate para ella”. Con estas premisas el recién estrenado papá entra en plató.

Asraf Beno habla de los difíciles días de Isa Pantoja

Los presentadores confiesan que han pedido en maquillaje que se centrasen especialmente en cubrir las ojeras de su invitado. Asraf Beno juega en casa, pues en ‘De viernes’ habló de la llegada de su hijo, desveló el sexo en directo y ha ido narrando sus emociones por capítulos. No podía faltar su testimonio cinco días después de convertirse en papá del pequeño Cairo. “Estoy muy feliz, pletórico. Con una nueva ilusión, que es Cairo y estoy encantado de la vida. La verdad es que es un sueño esto de ser padre. Es algo muy diferente y es algo que te cambia, en el sentido de la responsabilidad, pero sobre todo de la ilusión. Me noto muy ilusionado, muy feliz. Quiero estar con él a cada rato. Y también cambiar pañales, aunque antes se negaba.

“Fue inolvidable ese momento en el que salió de la tripa. Como si se parase el tiempo y solo verle la carita, fijarme en cómo es, en sus ojos, que me miraba desde el primer momento Es una sensación, no sé cómo transmitirla, pero que todo se para. Lloré bastante. El piel con piel lo hicieron conmigo nada más lo sacaron de la tripa y me sorprendió que me mirase. Es algo único, a mí me ha cambiado la vida, sinceramente”, dice Asraf Beno en su quinto día como padre.

Pero parece que no está Isa Pantoja igual de bien. Al menos no después de dar a luz a su segundo hijo, pues su marido plantea las horas bajas que la sumieron en la tristeza. “Isa tuvo un poco de depresión. Lo pasó un bastante mal. Lloraba sobre todo por la noche y le entraba mucha tristeza”. Ya ella hablaba en sus redes sociales de “altos y bajos” en estos días, pues echa de menos el embarazo y que tras dar a luz experimenta el síndrome del nido vacío. Asraf explica que “sientes que no tiene el niño en el vientre y lo pasas mal, que es un proceso y que al final lo tienes que pasar y no afecta igual a todas las mujeres”.

Asraf Beno ahonda más en el estado anímico de Isa: “Como ella no podía hacer muchas cosas, se sentía como que no ejercía en ese sentido. Entonces también le daba tristeza. Bueno al final hay que apoyarla”, reconoce, quebrándosele un poco la voz al hablar de la depresión postparto de su mujer, en el que aún continua. “Está bastante mal y no me gusta verla triste. Es un momento muy bonito y me gustaría estemos contentos 24 horas, pero al final entiendo que es humano”. Explica que estuvo tres días así, que tuvo que hablar con la psicóloga del hospital y que nada tuvo que ver con la ausencia de su madre y su hermano.

Isa Pantoja ha tenido muy buen embarazo y vivía encantada esta etapa, pues no pudo disfrutar la primera por su familia. Al dar a luz siente que se ha separado de su bebé y eso le ha mantenido unos días con tristeza. Algo común en partos por cesárea según apunta Terelu Campos: “Una cesárea es una intervención quirúrgica. No es igual tener un bebé por el canal del parto y la recuperación. Igual al principio te ves incapacitada para estar y cuidar para el bebé”. Tampoco pasan por alto que “la situación familiar no es cómoda y para una embarazada peor". Y que la abuela ausente, "por muy lejos que se vaya, va a tener remordimientos toda su vida". Explica que "lo ha vivido de otra forma diferente y por eso le entran esos bajones. No vamos a llevarlo depresión, porque no está diagnosticado”. Ahora trata de animarla haciéndole ver que puede darle besos 24 horas al día, que le tiene en casa a su lado y que están juntos en familia creando vida.