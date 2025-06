Escassi y Terelu Campos confiesan su historia, a medias, pues sobrevuela una infidelidad

En la noche de este ‘De viernes’, el programa de Telecinco sentaba a su invitado estrella, Álvaro Muñoz Escassi, entre otras cosas, para hablar de Terelu Campos. Tiene a cuestas muchas otras polémicas y también alegrías que compartir con el público a través de su entrevista, pero en la escaleta hay un punto jugoso. ¿Qué hubo realmente entre ellos en el pasado? ¿Hubo tema que te quema? Ambos han jugado al despiste estos meses y han estado reticentes a responder a la pregunta. Hoy, frente a frente, se obró el milagro y se despejó el misterio.

Fue en ‘Supervivientes’, cuando estaban en los Cayos Cochinos, cuando les preguntaron si alguna vez “habéis estado liados”. Ellos se abrazaban y reían ante la cuestión planteada y él respondió: “No lo vamos a contar gratis”. En una gala ella le selló los labios y él hizo el gesto de que acataba su petición. “Yo no he dicho que no lo recuerde”, matizaba la colaboradora con sonrisa pícara. Hoy en su programa, con su amigo delante, hablan de lo que el pasado los unió.

Escassi y Terelu Campos cuentan qué pasó entre ellos

Al entrar el plató, el jinete ha saludado a los colaboradores a unos pasos de su sofá. A Terelu Campos le ha lanzado un beso especial, que ella le ha devuelto con igual gesto. La colaboradora se ha sonrojado, se le ha iluminado el rostro y no podía esconder una sonrisa con cierta vergüenza. “Vienen a resolver cuestiones que están en el aire aún todavía”, se ríen sus compañeros mientras ellos, con pudor, evitan cruzar sus miradas, pues se les escapa la sonrisita. “Lo habéis prometido resolver”, les recuerdan varios, ansiosos por saber qué pasó esa tarde que tanto se comenta, no sabemos si con ‘T de Tarde’ o una versión más X.

Después de analizar su concurso en ‘Supervivientes’ y comentar cada polémica, alegría y reto superado, llegó el gran momento. “Lleváis muchas semanas jugado mucho con el asunto, pero ha llegado el momento de aclararlo todo”, les anunciaba Santi Acosta que no tenían marcha atrás. Después de ver el vídeo que recopila su tira y afloja a la hora de no desmentir ni confirmar, responden. Se termina el vídeo, ambos se miran, no saben dónde meterse y callan. Finalmente, respondiendo a la pregunta de Ángela Portero, Escassi reconoce que “tonteo siempre ha habido”. Terelu se pone seria. La invitan a contarlo ella. Se queda muda.

Le preguntan si fue antes o después de Lara Dibildos, a lo que Terelu Campos confirma al fin: “Fue después de Cristo”. En la conversación hablan de los famosos años 40 de la protagonista, en la que ella reconoce que ya había hablado que fue “una etapa estupenda” dice divertida. La siguiente cuestión si fue “un mañaneo, un tardeo o noctureo o un madrugueo”: “Yo creo que los tardeos es cuando se tiene más confianza”, responde ella, que de la tensión tenía la boca seca: “Me vas a hacer beber hasta aguas idiota”, le suelta a su amigo, que está divirtiéndose con el interrogatorio.

Sheila Casas sale en la conversación, pues Escassi cree que no es adecuado hablar del pasado. Terelu Campos sentencia: “Sheila lo sabe todo”. Antonio Montero propone que “la semana que viene venga Sheila a contar lo que sabe”. La colaboradora da un paso más: “Y Lara Dibidos también”. Ella también lo sabe. Él confirma. Ella recuerda de aquella vez que “fue un caballero, que te abre las puertas…”. Ambos coinciden en que “hay cosas que no se pueden contar”. Se ponen serios. Terelu da el gran paso y deja claro que “yo no he sido infiel jamás en mi vida”.

Escassi se queda pálido y es que “menudo capote me has echado. Yo he sido un desastre toda la vida. Me habéis metido en un lío… He sido un desastre toda la vida, ya me conocéis, las cosas no las he hecho con maldad, pero… ¿y lo bien que estoy haciendo ahora?”, trata de dar paso al siguiente tema, de su nueva novia. No se libra y reconoce que “en aquella época coincidíamos mucho”. Quieren terminar el asunto y finalmente concuerdan en una frase muy acertada: “Ni estuvimos nunca, ni volveremos a estar”.