Jorge Pérez da detalles de su guerra judicial contra Alba Carrillo y Marta López

Se van a cumplir dos años desde que estallase la relación de amistad que unía a Jorge Pérez con sus dos compañeras de trabajo, Alba Carrillo y Marta López. Eran íntimos tras mucho tiempo compartiendo platós, especialmente en ‘Ya es mediodía’ al lado de Sonsoles Ónega. Sin embargo, la cena de navidad de Unicorn terminó por dinamitar el buen rollito. Casi estuvo por hacer lo mismo con el matrimonio del ex Guardia Civil, pues una supuesta deslealtad a Alicia Peña con la ex de Feliciano López y Fonsi Nieto puso en jaque su familia. Ambos protagonistas negaron en todo momento que entre ellos sucediese esa noche algo que sobrepasase los límites de su amistad. Fue en casa de Marta donde supuestamente no pasó nada. Ella también apoyaba esta versión, hasta que él comenzó a cargar contra ambas. La respuesta fue feroz, tiraron de la manta y confesaron todo lo que pasó, confirmando una presunta infidelidad en el sofá. Este mueble fue incluso analizado en busca de material biológico. Fue todo un circo mediático que terminó llegando a los tribunales y ahora Jorge Pérez hace balance de cómo se encuentra su guerra judicial contra sus dos enemigas públicas.

Jorge Pérez, Alicia Peña y Alba Carrillo Gtres

Tal fue el escándalo que el colaborador decidió refugiarse en su familia y alejarse de la televisión hasta que pasó el temporal y se dejó de hablar de lo suyo con Alba Carrillo. Ella terminó peor parada al denunciar que le habían vendido, cargando contra Ana Rosa Quintana y la propia cadena. Quedó fuera de todo proyecto y por suerte ha aterrizado en TVE. Denunció que ella fue la señalada cuando él fue el supuesto infiel, que ella cargó con la culpa y él fue arropado por todos los programas, en contra del mensaje feminista que trataba de transmitir desde Mediaset con Rocío Carrasco. No se aplicaba la misma mesura a la hora de valorar a todas las mujeres por sus acciones o salvar a los hombres implicados según su popularidad y recorrido en la parrilla. Él sigue en los platós, mientras espera la justicia se pronuncie sobre las demandas que interpuso contra Alba Carrillo y Marta López por atentar supuestamente contra su intimidad al desvelar esos presuntos cuernos.

Jorge Pérez se ha sincerado con ‘Ni que fuéramos Shhh’ sobre cómo se encuentran las acciones legales que emprendió en su día, hace ahora casi dos años atrás. “¿Te han contado algún chisme que haya pasado en la fiesta de Unicorn de este año?”, le preguntaba con cierta malicia Samantha Ballentines, reportera drag del programa de TEN. “No y tampoco me interesa mucho”, contesta él huyendo de la comprometida pregunta, sabiendo el escándalo que él protagonizó en la anterior ocasión a ojos de todos sus compañeros, ante los que después negó la mayor.

Marta López y Alba Carrillo Sálvame

Así, no conforme con lo que se desveló y acusando a sus amigas de vulnerar su derecho a la intimidad, se presentó en comisaria. Sobre esto, Jorge Pérez asegura que sus demandas contra Alba Carrillo y Marta López “van siguiendo el curso que tienen que seguir. Yo he estado 15 años trabajando como guardia civil y cuando hay una injusticia, tiene que haber una persona competente encargada de solventar eso”, detalla. Para hurgar un tanto en la herida, desde el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ Kiko Hernández le preguntaba si demandó a sus amigas para proteger su honor o “porque eran unas mentirosas”. Una cuestión maliciosa que encierra mucha verdad y a la que el protagonista prefirió esquivar: “En eso no voy a entrar. Eso ya se encargará de solventarlo quien lo tiene que solventar”, se zafaba de tener que responder si lo que dicen que pasó sucedió de verdad o no, centrando tan solo el debate en los tribunales sobre el hecho de que contaron cosas que afectaron a su intimidad. El acto del que se le acusaba en sí no era un delito y su mujer ya le habría perdonado por ello, por eso ahora las que deben responder por sus presuntos errores son Alba y Marta.