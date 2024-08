La noticia bomba relacionada con Marta López en la boda de Antonio Rossi y Hugo Fuertes

La boda entre Antonio Rossi y Hugo Fuertes ha sido uno de los eventos de este fin de semana. La pareja se daba el 'sí quiero' en la la finca La Casa de Mónico en una ceremonia plagada de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Una de las invitadas fue Marta López y, según la periodista Belén Rodríguez, también invitada al enlace, ella sería la próxima en pasar por el altar.

La colaboradora televisiva ha asegurado que López acudió acompañada. "Cuando le pregunté si era su novio, me dijo que era su futuro marido porque se iban a casar", ha señalado en el programa 'Fiesta', dejando a todos estupefactos. Por otro lado, Omar Suárez, otro compañero del espacio televisivo, ha señalado que Marta le había invitado a lo que serían sus futuras nupcias.

Una relación de lo más discreta

La colaboradora de 'Vamos a ver' está llevando con discreción esta última relación, aunque ha dejado varias pistas en sus redes sociales. Marta ha compartido algunos momentos con su actual pareja donde publicó una imagen de ambos en la playa al inicio del verano, acompañada de un mensaje que evidenció su relación: "Te conocí un día de abril, cuando menos lo esperaba, y ahora no podría estar más feliz".

Otras de sus relaciones

Marta mantuvo un noviazgo con el actor Alejandro Tous, de quien dijo que "aquella fue una relación demasiado pasional", explicando que ambos eran "incompatibles". El siguiente novio fue el concursante de la segunda edición de Operación Triunfo Miguel Ángel Silva. Se conocieron en ‘Crónicas Marcianas’ después de que este rompiera con su compañera musical, Mireia (participante de OT-1). "No fue una relación intensa ni bonita, fue corta", declaró Marta López en ‘A Tu Lado’. "Yo cogí la relación con mucha ilusión, pero él no estaba por la labor. Fue cortita y no me ha marcado para nada", agregó.

Posteriormente estuvo ocho años sentimentalmente unida al futbolista del Leganés Jorge Cabeza, con quien tuvo dos hijos, Jorge y Teyo.Después conoció al empresario extremeño Javier Fernández y tuvo a su tercer hijo en 2014. La ruptura con él vino acompañada de otros problemas, tal y como relató en la curva de la vida de GH Dúo: "Vino la crisis, me arruiné completamente. No podía ni encender la calefacción". Otros hombres que han formado parte de su currículum amoroso han sido el extronista Efrén Reyero, el policía nacional Rubén Gaia y el cantante mexicano Coyote Dax.