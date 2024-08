Las duras secuelas que sufre Jorge Pérez tras regresar de "Supervivientes All Star"

No todo es color de rosa en "Supervivientes All Star" y eso bien lo sabe Jorge Pérez. El concursante de la edición estelar del programa de Mediaset ha revelado en redes las consecuencias del concurso tras su regreso a España después de su estancia en Honduras durante semanas. El ex guardia civil, que quedó en una destacada cuarta posición, está sufriendo el denominado "efecto rebote".

Problemas con la báscula

Jorge Pérez mostró como se encuentra su torso en estos momentos, admitiendo que ha recuperado de manera vertiginosa los kilos perdidos sobre su estancia en la isla de los famosos. Esto suele ser común entre concursantes de "Supervivientes" y no suelen ser las únicas secuelas que aparecen entre los participantes del espacio de Telecinco. "Mini efecto rebote… Casi 4 kilos recuperados en estos pocos días de los 8 que perdí. La verdad que apenas tengo ansiedad por la comida, pero también no me privo de nada. A partir del lunes vuelvo a entrenar y al lifestyle. Os iré compartiendo toda mi rutina", compartía en sus stories de Instagram el campeón de la edición de 2020. Además, Jorge dice de mostrarse muy orgulloso, ya que no ha sucumbido a comer sin miramientos durante su llegada a España, comportamiento que entre otros participantes suele ser habitual.

Storie de Jorge Pérez Instagram de Jorge Pérez

Así está la situación de su hijo Marlon

El ex guardia civil, además de su aumento de peso, ha tenido que solventar otro duro varapalo a su llegada a España, ya que su hijo de dos años se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de una laringitis, cuyo medicamento no ha actuado como se esperaba en un principio.

"En primer lugar, agradecer a toda la gente que se ha estado interesando y me ha estado preguntando por Marlon. Lo que parecía que iba a ser un ratito en el hospital se va a convertir en un par de días en la UCI. Se quedará Alicia con él y yo me voy con el resto de peques. Vamos a enfocarlo como siempre dice Alicia, que estamos en proceso de sanar, de recuperarnos, pero me da una penita verlo lleno de todos los aparatos que le han puesto. Tenemos unos grandes profesionales, por suerte, en este país. Así es que nada, todo está bien. Muchísimas gracias por el apoyo", concluyó así su explicación en redes el concursante de la edición estelar de "Supervivientes".