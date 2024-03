José Luis, la clave de Antonio Tejado para defender su inocencia

Este viernes, Antonio Tejado se dejó ver después de más de un mes cumpliendo prisión provisional, acusado de supuesta pertenencia a una banda criminal y de ser el “autor intelectual” del asalto en casa de su tía, María del Monte, en agosto del año pasado. Reaparecía en su visita a los juzgados, donde declaraba de forma voluntaria ante el juez, aunque sin intención alguna a responder a las preguntas de la acusación ni a las dudas planteadas por su tía sobre el robo que le ha causado un trauma. Iba esposado, con la cabeza alta y repasando mentalmente lo que declararía en su estrategia para defender su inocencia. Un testimonio en el que un perro ha sido clave, pues el can se habría convertido en su mejor coartada para salir indemne de las fuertes acusaciones que pesan sobre él.

Antonio Tejado llega a los juzgados para declarar ante el juez Gtres

José Luis se ha convertido en la pieza clave de la defensa de Antonio Tejado. Este es el nombre que recibió el perro que le regaló a su tía y que ahora podría salvarle de permanecer en prisión por más tiempo, aunque para eso antes deberá convencer al juez con el papel que ha jugado en el robo millonario que sufrió la cantante y su esposa, Inmaculada Casal. Y es que la investigación basa su acusación en las insistentes llamadas que el ex de Rosario Mohedano realizó el día de autos para conocer el paradero de su tía, sus horarios y cuándo podría estar en su domicilio. Para las autoridades, esto es suficiente para sospechar que estaría facilitándole la información a los otros siete implicados en el asalto con violencia e intimidación. Él tiene otra explicación para estas inusuales llamadas.

“Su tía le pide un perro y él está muy interesado en entregarle”, asegura el abogado que defiende la inocencia del acusado. De ahí que se interesase con tanta insistencia en saber cuándo llegaría a su casa, para poder entregarle al pequeño José Luis, que por aquel entonces era tan solo un bebé de teckel. Lo mismo que ha mantenido el propio Antonio Tejado en su declaración ante el juez: “Tenía que entregarles un cachorro que llevaba ya dos días en mi casa. Era ya un incordio y quería dárselo ya”. Y es que estaría harto de las tratadas que realizaba el cachorro en su casa a la espera de conocer a sus nuevas dueñas y de tener que limpiar sus necesidades contantemente. Sus llamadas responderían a su deseo de quitárselo de encima y que el robo sucediese ese mismo día fue, según él, mera casualidad.

María del Monte, inseparable del perro que le regaló Antonio Tejado tras el asalto a su casa Europa Press

Lo más escabroso de todo es quizá el hecho de que Antonio Tejado finalmente entregó el perro a su tía. Eso sí, lo hizo cuatro horas después de que se llevase a cabo el robo, en el que María del Monte y su esposa, la hija de esta, su marido y la empleada del hogar, fueran maniatadas. Como cabría esperar, la cantante no tenía mucho cuerpo de hacerse cargo del pequeño José Luis nada más sufrir el robo que le ha traumatizado. Pese a todo, su sobrino se personó en su domicilio recién desvalijado para entregarle el can: “Dice que estaba tan desesperado que no lo pensó. Llevaba dos días con el perro y que no podía más”, aseguraban en ‘TardeAR’ para explicar este movimiento. Antonio Tejado no podía aguantar más, aunque no tuvo en cuenta que quizá su tía estaba pasando por su propio infierno y bien podría haberse esperado un poco más para deshacerse de él.