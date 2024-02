Antonio Tejado se niega a trabajar en prisión: ya tiene amigos, pero su actitud puede traerle graves problemas

La vida para Antonio Tejado ha cambiado radicalmente desde que fuese detenido e ingresase en prisión el pasado 12 de febrero. Se le acusa de pertenencia a banda criminal especializada en robos con violencia e intimidación, aunque la investigación poco a poco va sacando más detalles a la luz que podrían complicar aún más su horizonte. Se le cree “autor intelectual” del robo en la casa sevillana de su tía, María del Monte, pero mientras las autoridades hacen su trabajo y a la espera de que el juez se pronuncie, el excolaborador de televisión aguarda entre rejas. Y parece que cada día que pasa se siente más cómodo, como así han declarado ahora presos que han compartido módulo con él en la cárcel. Ahora bien, también le ponen pegas, y no solo por su negativa a trabajar, sino porque su conducta podría acarrearle serios problemas.

Antonio Tejado en una imagen de archivo Gtres

Desde el programa de Telecinco ‘Así es la vida’ han contactado con reclusos que han compartido espacio con él en presión. Concretamente en el módulo 3 en el que se encuentra de manera provisional, un espacio reservado para presos no conflictivos. Aquí no habría personas con delitos de sangre, ni drogodependientes o con episodios de violencia en su historial. Quizá por eso Antonio Tejado “se ha adaptado bien, ya ha normalizado su vida en prisión”, aseguran quienes han pasado tiempo con él, que le describen como “una persona afable, extrovertido y que le gusta relacionarse con el resto”. Parece que se ha ganado la simpatía de muchos, pero destacan que con esa misma actitud podría tener conflictos graves con otros internos, en el caso de que sea trasladado a un nuevo módulo.

Para uno de los presos consultados, esa zona “es un campamento” comparado con otros espacios, donde creen que el sobrino de María del Monte “mucho duraría si llega a un día”. El ganarse la animadversión de otros reclusos dependería de “cómo vaya en el patio, si va presumiendo, si ven que tiene. Allí tienes que andar tranquilo e ir por tu camino. Él, con vicios y con todo lo que tiene, en un módulo conflictivo se buscaría muchos problemas”. Es por ello que le han recomendado ya que no haga mucho ruido, que no se meta en líos y que “se porte bien”, algo difícil teniendo en cuenta las estrictas directrices impuestas por los funcionarios: “Son muchas normas, no puedes estar en cuclillas en el patio, no puedes apoyar la pierna en el patio, no se puede hablar en el comedor”. Además, se realizan varios recuentos internos a lo largo del día. Todo para evitar problemas.

Antonio Tejado Gtres

Antonio Tejado se niega a trabajar y piensa en exclusivas

Tal y como han detallado en el citado programa, los centros penitenciarios permiten que hagan labores por las que cobrarían un sueldo. Incluso se les da de alta en la Seguridad Social para que puedan cotizar su trabajo y esa actividad les permite sumar puntos de cara a otros beneficios y permisos. Pero Antonio Tejado “tiene interés cero de hacer nada que le suponga un esfuerzo”, aunque eso le permita gozar de ciertos privilegios. Según cuentan los reclusos consultados, su idea es otra, pues está convencido de que pronto podrá salir de la cárcel y explicar lo que ha sucedido. Algo que, según afirman, tendría lugar mediante exclusiva en los medios de comunicación, como así habría verbalizado ya a sus nuevos ‘amigos’.