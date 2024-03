Toñi Moreno, íntima de María del Monte, filtra sus dudas sobre la culpabilidad de Antonio Tejado

La amistad de Toñi Moreno y María del Monte es inmortal, pues llevan muchos años siendo uña y carne, compartiendo buenísimos momentos no solo en los platós de televisión, sino especialmente en la intimidad. Son incontables las veces en las que una ha apoyado a la otra, pero quizá con la detención de Antonio Tejado la presentadora ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Hasta ahora. La periodista ha decidido romper su silencio y sacra la cara por su amiga, aunque no le haga falta, pues la opinión pública le apoya en su dolor al conocer que, supuestamente, su sobrino sería el “autor intelectual” del robo que sufrió en su casa de Sevilla en agosto del pasado año. Algo que la propia cantante sospecha, tal y como ha dejado caer su íntima en un arranque de sinceridad, desvelando también cómo se encuentra en mitad de todo este complicado entuerto.

Toñi Moreno debe cumplir con su trabajo, lo que le obligaba a informar sobre la declaración voluntaria ante el juez de Antonio Tejado. Así, desde el programa de Canal Sur ‘Hoy en día’, la presentadora detallaba cómo llegaba el detenido a la sede judicial, esposado y con la cabeza en alto, así como analizar sus palabras pronunciadas en su declaración. Es aquí cuando la conductora del espacio ha querido dejar claro lo difícil que es para ella tratar este tema en antena, pues tiene información privilegiada sobre el caso gracias a su estrecha relación con María del Monte, con la que confiesa hablar casi a diario.

Con ello, Toñi Moreno opinaba sobre cómo veía a Antonio Tejado al ver las imágenes de su llegada a los juzgados esposado en riguroso directo: “Está haciendo deporte en prisión, está visiblemente más delgado, pero lo veo con buen aspecto”, confiesa, tras más de un mes sin poder verla tras su encarcelamiento en prisión. Ahora bien, su opinión fue mucho más contundente cuando quiso valorar las duras acusaciones que le han llevado a ser protagonista de una trama criminal que asaltaba mansiones en Sevilla con especial violencia e intimidación, entre ellas la de su propia tía: “Yo a mi madre, que la llamo todos los días, sí le pregunto dónde está o a qué hora llega a casa, pero a un primo con el que casi no hablo, no”.

Con ello, Toñi Moreno hace alusión a las extrañas e insistentes llamadas de Antonio Tejado a su tía y a su esposa, Inmaculada Casal, el día del asalto. Quería conocer sus movimientos con precisión, cuando regresaba de viaje y si estaría en casa en el momento en el que los ladrones hicieron de las suyas. Para los investigadores esto, presuntamente, le señala directamente. A la presentadora no le cabe duda sobre este punto, pues esta información privilegiada habría facilitado la labor de obtener un botín de más de un millón de euros, gracias a estar las dueñas y poder decir la combinación de la caja fuerte bajo amenazas mientras estaban amordazadas.

Pero Toñi Moreno no se ha conformado con dar su opinión. También ha dejado entrever que esta podría ser la misma que comparte con su amiga, María del Monte. Eso sí, se reserva esta cuestión y hace una separación clara entre su faceta profesional y su vínculo personal: “Presento el programa de las mañanas de Canal Sur y siempre digo que soy la periodista que hablo con María del Monte cada día y que menos información ha dado, porque soy amiga suya y nunca he llamado para enterarme. Solo he llamado para preguntarle cómo está y está afectada y está mal”, confiesa un detalle que, pese a ser entendible, no deja de sobrecoger. “No es para menos, nunca la habéis visto tan afectada. La conocéis todos. Las amigas estamos para ayudarnos, apoyarnos y entenderlo todo. Ella ha dicho que confían en la ley, en la presunción de inocencia, estamos en un estado garantista, nos vamos a enterar exactamente de qué ha pasado”, añade. Y es que el trauma que le provocó el robo en su casa fue mayúsculo, imposible de olvidar. Pero el dolor es aún mayor al sospechar que su sobrino, Antonio Tejado, podría estar detrás de él, como así investigan las autoridades tras meses recopilando pruebas.