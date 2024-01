José Luis Martínez-Almeida se casará vestido por el sastre de la princesa Leonor

José Luis Martínez-Almeida está dispuesto a que su boda con Teresa Urquijo sea de cuentos de hadas, de ahí que no esté escatimando en gastos para su gran día. Quiere que cada detalle sea analizado con mimo, para que su enlace sea mágico. Aunque por el momento son muy pocos los detalles que han trascendido sobre su intención de pronunciar el importante ‘sí, quiero’, ya se han comenzado a filtrar curiosidades. Por ejemplo, suele hablarse mucho del vestido de la novia, siendo siempre el secreto mejor guardado, pero poco o nada se suele mencionar el look nupcial del novio. Este no es el caso, pues el alcalde de la Comunidad de Madrid ha querido fichar a los responsables de poner guapa a la princesa Leonor para su gran día.

MADRID, 31/10/2023.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol (i), impone la Medalla del Congreso a la princesa Leonor en el escritorio del Congreso de los Diputados después de que la princesa de Asturias jurara la Constitución en el día de su 18 cumpleaños, este martes, en una ceremonia que representa el hito más importante de su trayectoria institucional y pavimenta el camino para que algún día se convierta en reina. EFE/Ballesteros POOL Ballesteros EFE/POOL

La próxima primavera tendrá lugar el feliz acontecimiento que reúna a sus respectivas familias y amigos en un mismo enclave para brindar por su felicidad. Por supuesto, la expectación mediática es máxima. “Voy a tener que dejar algunos vicios de mis 48 años de vida que están profundamente asentados en mi forma de ser, como es tener la nevera vacía y, por tanto, a partir de ahora me tendré que poner las pilas”, bromeaba el político en una entrevista con Nieves Herrero. Está nervioso por la boda, no puede disimularlo, por eso quiere reparar en cada detalle, pues sabe que todas las miradas estarán puestas sobre él ese día. Al menos tiene la esperanza de que andará hacia el altar hecho un pincel y con sus mejores galas.

Para ello, ha querido contar con la mejor sastrería de la que tiene constancia para encargar su traje de novio. A sus oídos ha llegado el buen hacer del sastre de Serna, que triunfó con el traje que eligió la princesa Leonor para su importante Jura de la Constitución ante las Cortes del pasado mes de octubre. Un dos piezas en color blanco que se ha convertido ya en icónico, como así espera que sea considerado el chaqué que luzca Martínez-Almeida el día de su boda, tal y como han adelantado desde ‘Vamos a ver’ el periodista Kike Calleja. Y es que también tienen experiencia con los trajes nupciales, pues aquí se encargó también el que lució el rey Felipe VI cuando se casó con la Reina Letizia en 2004. El éxito está asegurado.

Al parecer, José Luis Martínez-Almeida quiere pronunciar sus votos vestido de chaqué. Una elección muy acertada, cumpliendo las expectativas protocolarias, ideal para celebraciones diurnas como la que será su boda con Teresa Urquijo. Así, pondrá al servicio de su gran día al sastre que se esconde tras los días más importantes en la vida del Rey de España y su hija, la princesa Leonor, confiando en su válida tradición y experiencia. Por su lado, la novia ha querido también confiar en la tradición, aunque la que reina en su casa, pues se desposará con su amado llevando el vestido que portó su abuela en su boda, que ya su madre adaptó.