José Luis Martínez Almeida desvela que cosas cambiarán en su vida tras su boda con Teresa Urquijo

José Luis Martínez Almeida es un hombre que prefiere mantener su vida privada en la mayor discreción posible. A pesar de ello, en ningún momento ha tratado de ocultar su relación con Teresa Urquijo. Fue el pasado cuatro de julio cuando se conoció públicamente a la novia del alcalde de Madrid. Desde ese momento la pareja se ha dejado ver junta en numerosas ocasiones.

José Luis Martínez-Almeida habla por fin de su compromiso con Teresa Urquijo EUROPAPRESS

Ahora, tal y como pudo saber la revista “Semana” en exclusiva, la pareja ya tiene fecha para formalizar su relación. Será el próximo 6 de abril cuando se den el “sí quiero” en una ceremonia religiosa. Esta tarde, casi al inicio de este nuevo año, José Luis Martínez Almeida ha aparecido en el programa de radio “Madrid Directo”, en el que ha mostrado la más natural de sus facetas y se ha animado a dar algunos detalles de su pronto enlace: “Es un día muy importante y creo que un día esperado pero ya que he hablado de derbis, vamos partido a partido, quedan tres meses, queda mucho por hacer y en esta ciudad hay que trabajar minuto a minuto”, comentaba antes de abandonar el estudio de radio.

El alcalde de Madrid ha reconocido que es bastante tímido cuando le toca hablar sobre su vida privada, pero entiende el gran interés que ha despertado la noticia de la que será una de las bodas más esperadas del año tanto por la prensa como por la ciudadanía: “Las cosas son así, uno es un personaje público, en mi caso es un honor, no una carga, ser Alcalde de Madrid. Soy tremendamente respetuoso, tímido como has dicho, me cuesta hablar de estos temas pero agradezco las enhorabuenas, el cariño que recibo de gente por la calle pero esto no me desvía, aquí hay que trabajar cada día”

Y es que su timidez no ha sido el único dato que ha revelado en este breve espacio radiofónico. También ha contado algunos hábitos que ha cogido desde que es soltero y alcalde, pequeñas cosas en las que piensa en ponerse a trabajar antes de convertirse en el marido de Teresa Urquijo: “Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas”.