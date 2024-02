José Luis Moreno enseña su casa en TikTok y la comparan con un tanatorio

José Luis Moreno se ha convertido en tiktoker y uno de sus últimos vídeos en esta red social se ha vuelto viral. El productor, a pesar de los graves problemas judiciales a los que se enfrenta, se está abriendo camino en TikTok, donde acumula más de 20.000 seguidores. A su 76 años, el humorista continúa generando contenido audiovisual, adaptándose a las nuevas tecnologías y canales de difusión. "Humor, justicia e injusticia, espectáculo, sucesos", dice la biografía del ventrílocuo.

En esta última ocasión, José Luis Moreno ha compartido un vídeo en TikTok hablando de su nueva serie, "Escándalo en las redes". En el clip audiovisual, el productor de televisión aparece andando por toda su vivienda y la decoración no ha pasado desapercibida por algunos usuarios, motivo por el se ha viralizado. "No tengo clara la inspo de la casa de José Luis Moreno. Museo, recepción de hotel ochentero, localización película de terror, tanatorio de Avilés", ha escrito Alexinos en X. "Película porno ochentera ambientada en un hotel cutre de carretera", ha comentado otro usuario en esta red social. "Si miras sus estilismos, no puede ser de otra manera", ha señalado otra twittera.

Parece ser que José Luis Moreno no tiene ninguna intención de jubilarse y se encuentra inmerso en diferentes proyectos laborales, como la plataforma Limpiando Cloacas. A través del correo limpiandocloacas @gmail.com, el productor se ha propuesto recopilar testimonios de personas que se sientan víctimas de un sistema judicial injusto o de un linchamiento por parte de los medios de comunicación, del mismo modo que él se ha sentido estos últimos años. Una vez recopiladas, daría a conocer estas experiencias a través de algún formato audiovisual.