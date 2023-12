La Guardia Civil no atribuye a José Luis Moreno las firmas del contrato de Santiago Segura con RTVE

La Guardia Civil considera, tras un exhaustivo análisis caligráfico, que no puede concluir que las firmas que figuran en el contrato entre la productora de Santiago Segura y RTVE, de noviembre de 2017, por casi 6,3 millones de euros correspondan de forma indubitada a José Luis Moreno, investigado en el "caso Titella" por una supuesta macroestafa a bancos e inversores para la financiación de sus proyectos televisivos. La Guardia Civil considera que el productor utilizó a Santiago Segura para firmar este proyecto -que finalmente no llegó a ejecutarse, para sortear así la imposibilidad de firmar con la Corporación pública debido a sus deudas con Hacienda.

En busca de posibles indicios que corroboraran esa conclusión, el juez Ismael Moreno ordenó que el productor televisivo realizase un cuerpo de escritura para cotejar esos rasgos con las 54 firmas que figuran en las 55 páginas del contrato suscrito entre RTVE y las productoras Integral Mundox y Amiguetes Entertainment para la emisión de la serie "Aquí mando yo" y el programa "Punto com". Una prueba caligráfica a la que también se sometió Raúl Pontvianne, representante de Integral Mundox Producciones y también investigado en este procedimiento.

Ahora, sin embargo, las conclusiones del informe pericial remitido al instructor por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- no pueden sustentar esa hipótesis de forma concluyente, en la medida en que -tras analizar esas rúbricas y compararlas entre sí- los especialistas del servicio de Grafística determinan que no pueden "atribuir ni descartar" a Moreno como autor de las firmas cuestionadas.

"Mayor número de diferencias"

Y es que los agentes afirman que la "confrontación de los resultados y las firmas" arroja "un mayor número de diferencias frente a las concordancias". Las diferencias se constatan, explican, en "la disparidad en los elementos que conforman la parte literal y la trayectoria de la rúbrica". Y aunque ese examen pormenorizado arroja también "similitudes en diferentes segmentos del trazado", la "escasa complejidad" de las firmas analizadas y la "entidad de las concordancias" halladas (que se limitan a una "compatibilidad parcial" de los trazados comparados) lleva a la Guardia Civil a "determinar que no podemos atribuir ni descartar" al productor televisivo "como autor de las firmas cuestionadas".

Sin embargo, los autores del informe sí atribuyen a Raúl Pontvianne cuatro de las firmas analizadas debido a que comparten "la singular idea de trazado y construcción, con similares valores de tensión gráfica y velocidad". Pero respecto a otras los agentes admiten que "técnicamente no es posible" atribuirle su autoría ante la ausencia de "elementos susceptibles de comparación".

Tras analizar las agendas incautadas a José Luis Moreno -investigado por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación documental, blanqueo, insolvencia punible y fraude fiscal-, la Guardia Civil apuntó en un informe anterior que el productor televisivo utilizó a Santiago Segura como "garantía" ante RTVE.

En mayo de 2022, Moreno negó al juez que estuviese al frente de una asociación ilícita dedicada al blanqueo y que recurriese a testaferros para ocultar el rastro del dinero. "No soy el capo de nada", aseguró el popular ventrílocuo, que del mismo modo explicó que no conocía ni a Antonio Aguilera, su supuesta mano derecha, ni a Alejandro Roemmers, el ex socio argentino al que habría estafado 40 millones para la superproducción "Resplandor y tinieblas". "No busqué a Aguilera y a Roemmers. Me vinieron a buscar a mí", dijo. "Mi carrera tiene 3.000 producciones y más de 150 millones en contratos firmados", enfatizó desvinculándose de las actividades ilícitas que la Fiscalía le atribuye.