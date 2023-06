"Caso Titella": el juez interrogará el 26 de julio a los policías que investigaron a José Luis Moreno

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interrogará el próximo 26 de julio a los responsables policiales de la investigación al productor José Luis Moreno -investigado en el "caso Titella" por una supuesta macroestafa a bancos e inversores para la financiación de sus proyectos televisivos-, tal y como pidió la defensa del principal investigado, a quien el instructor imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo, estafa, falsedad documental, fraude fiscal e insolvencia punible.

El magistrado acuerda la medida en un auto -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que cita al inspector jefe de la Policía Nacional, y al capitán jefe de la Guardia Civil que firmaron los atestados policiales, al responsable de los registros domiciliarios y a otros 18 testigos entre el 24 y el 26 de julio.

La defensa de José Luis Moreno pretende que los mandos policiales acrediten ante el juez algunos de los datos que considera "inexactos" y que se incorporaron a sus informes, como que el ventrílocuo es titular de más de 700 sociedades, que tiene un patrimonio de más de 900 millones de euros (que habría puesto a buen recaudo en paraísos fiscales) o que en su domicilio se hallaron máquinas de contar dinero. Afirmaciones que, según el abogado de Moreno, Francisco Calderón, carecen del más mínimo soporte probatorio.

Sobre todo estos extremos, la defensa de José Luis Moreno tendrá ahora la oportunidad de interrogar a los testigos después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le diera la razón y obligara al instructor a practicar estas diligencias.

Entre los testigos que comparecerán se encuentra también el empresario Antonio Aguilera, a quien los investigadores sitúan como "número dos" de Moreno (atribuyéndole la supuesta elaboración de facturas falsas para facilitar el blanqueo) y cuya declaración se produjo en su día sin la presencia de la defensa del productor, lo que según denunció su abogado le provocaba indefensión.

No a los careos

La defensa del productor televisivo solicitó también un careo de José Luis Moreno con los mandos policiales que le investigaron para rebatir afirmaciones de sus informes que considera no se ajustan a la realidad, pero el instructor denegó esta petición y, en este caso, fue respaldado por la Sala, que rechazó revertir esa decisión al no contemplar ese cara a cara como necesario ni útil porque, argumentaron, "poco o nada" puede aportar a la causa.

Se trata, recordaron los magistrados, de una diligencia que de forma excepcional puede contribuir a solventar las contradicciones, pero en aquellos casos -matizaron- en los que se trata de una prueba "única" que se realiza en el juicio ante el tribunal, encargado de valorarla. Pero en este caso, expuso la Sala, "existe la posibilidad de despejar las contradicciones" entre Moreno y los responsables policiales "mediante otros medios, testimonios o documentos", por lo que según su criterio "nada esencial" podía esperarse de esos careos (el productor pidió también un cara a cara con Aguilera".

Pero, según fuentes jurídicas, la defensa del productor tiene previsto solicitar a la Audiencia Nacional que Moreno acompañe a su abogado en esas comparecencias, para poder rebatir las imputaciones policiales recogidas en los informes incorporados a la causa judicial.

Moreno se reivindicó ante el juez

Para la Sala Penal, corresponde al instructor y al tribunal que juzgue los hechos "valorar el alcance y fiabilidad de las declaraciones y los informes" que cuestiona José Luis Moreno.

En mayo del pasado año, el popular ventrílocuo negó al juez que hubiese encabezado una asociación ilícita dedicada al blanqueo de capitales. "No soy el capo de nada", insistió al mismo tiempo que negó servirse de testaferros para poner a buen recaudo su dinero. Según explicó, no conocía ni a Antonio Aguilera ni a Alejandro Roemmers, el ex socio argentino al que habría estafado 40 millones para la superproducción "Resplandor y tinieblas", a quien se refirió como una "buena persona pero muy influenciable". "No busqué a Aguilera y a Roemmers. Me vinieron a buscar a mí", explicó.

En esa comparecencia, Moreno sacó pecho por su trayectoria profesional, que desvinculó de cualquier actividad ilícita. "Mi carrera tiene 3.000 producciones y más de 150 millones en contratos firmados", se reivindicó.