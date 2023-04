El sorprendente antes y después de Makoke tras su última cirugía

Makoke es uno de los rostros de la crónica social que mejor figura lucen a su edad. A sus 51 años, la colaboradora de 'Fiesta' no oculta cada retoque e intervención estética a la que se somete con el fin de mejorar algunas imperfecciones de su cuerpo o de su rostro.

Makoke, en una imagen reciente de su Instagram La Razón

Sin ir más lejos, fue el pasado mes de febrero cuando la madre de Anita Matamoros paso por quirófano con el fin de retocarse la zona del cuello para tenerlo más terso y firme. Lamentablemente, las cosas no salieron del todo como esperaba: "Estoy jodidilla... No puedo hablar mucho porque no puedo abrir mucho la boca... Ha sido un rejuvenecimiento familiar de cuello y la parte inferior de la cara. El equipo médico me daba todas las garantías. Me han cortado piel, se recorta un poco y lo suben un poco todo a su sitio. Estoy deforme, hace solo 48 horas que me sometí a la operación, y bastante bien estoy", declaraba entonces Makoke.

Un mes y medio después, la ex de Kiko Matamoros lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión se trata de una cirugía de lifting facial que consiste en retirar la piel sobrante del rostro y cuello para eliminar la flacidez, los surcos y las arrugas profundas. El resultado, a continuación.

"Sabemos que lo estabais esperando y...¡Aquí está! tan sólo con un mes desde la #cirugía del #Lifting #facial, podemos mostraros un resultado previo de @makoke_. Nosotros nos hemos quedado sin palabras, ¿Qué os ha parecido?!, ha escrito la clínica con la que ha llevado a cabo este proceso.

Un sorprendente cambio del antes al después que no ha pasado desapercibido. Y es que no hay duda de que Makoke es una mujer muy coqueta, que le gusta maquillarse, estar a la última y lucir la espectacular figura con la que cuenta.