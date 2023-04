Exclusiva: Rappel, ingresado de nuevo en el hospital

Nuevo susto para Rappel. El vidente, de 77 años, ha tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital a causa de una patología derivada del tratamiento que le pusieron hace solo un mes para superar una neumonía. Según ha podido saber LA RAZÓN en exclusiva, Rappel, con quien nos hemos puesto en contacto, ha vuelto al centro médico para ser tratado de un problema de diverticulosis. Él mismo nos lo ha confirmado: “Es cierto que estoy ingresado, pero ya me encuentro mucho mejor. He tenido una pequeña recaída que no tiene nada que ver con la neumonía, sino con un problema de divertículos debido a la medicación que me pusieron para vencer la enfermedad”.

Rappel destaca que ya se encuentra mucho mejor y que son nueve días los que lleva ingresado: “Yo creo que mañana o pasado me darán el alta”. Sin embargo, esta última semana ha estado sometido a una estricta dieta impuesta por los médicos en las que no podía ni beber agua. “Hoy es el primer día que me han dado comida sólida, un poquito de puré y un trozo de salmón a la plancha”, explica.

El futurólogo Rappel en una imagen reciente Gtres

Muy animado y de muy buen humor, Rappel ha querido dejar claro que, aunque se trata de una patología algo alarmante, puesto que la diverticulosis es una afección que afecta al tracto digestivo y en su caso le produjo hemorragias, está ya recuperado. “Me han tratado muy bien en el hospital y estoy muy contento porque ya pronto vuelvo a casa”, indica.

Eso sí, su ingreso le ha hecho faltar a un evento muy especial para él: “Lo único que me he perdido es el poder ir a la Feria de Abril de Sevilla, que me habían invitado para estar en la inauguración. Al final la he visto por la tele en el hospital. Pero gracias a Dios estoy recuperado”, aclara simpático.