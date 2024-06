Juan Pablo Lauro abandona la UCI y relata los duros momentos que ha vivido: "Ha sido dolorosísimo"

Quince días después de ser dado de alta de la UCI y sufrir un gran susto de salud a causa de una neumonía bacteriana, Juan Pablo Lauro ha actualizado su estado de salud. Ya en planta y muy recuperado, el piloto ha lanzado un tranquilizador mensaje a todos sus seguidores. "Gracias a Dios estoy mejor. Me han subido a planta, me han quitado el oxígeno me han quitado el drenador y poco a poco voy recuperándome. Anoche medio un poquito de fiebre pero todo bien y todo controlado", ha comenzado diciendo.

Juan Pablo aún deberá someterse a un largo proceso de recuperación. Lauro afirma que la operación ha salido muy bien. "La intervención fue de tres horas y media, fue muy larga y muy compleja para poder limpiar todo bien, me dijo el cirujano. Quedó todo muy limpio no hay infección y todo está en vías de una buena recuperación Será lenta. Es importante que se haga despacito para que quede todo bien", ha dicho la pareja de Nuria Fergó, que hace unos días contaba cómo había vivido este gran susto de salud de su novio.

En este vídeo de poco más de cuatro minutos, Juan Pablo Lauro ha relatado que ha vivido momentos realmente complicados en los últimos días y que ha sufrido un dolor insoportable. "Lo del drenador ha sido dolorosísimo. Lo más doloroso que he pasado en mi vida. Me han puesto infinidad de calmantes y no me paraba el dolor. Al coger dorsal, pleura y otras partes más en un tubo de veintipico centímetros cuando inhalaba y exhalaba veía la estrellas".

Una experiencia que ha marcado al prometido de Nuria Fergó. "Estoy ilusionado y con muchas ganas de volver a la vida y poder disfrutar de todo. Cuando me quitaron todo, me quedé diez minutos disfrutando de exhalar e inhalar. Algo tan simple y tan básico pero que lo he disfrutado como nunca en mi vida".