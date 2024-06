Nuria Fergó homenajea a María Dolores Pradera y se muestra optimista con la recuperación de Juan Pablo Lauro

Tras pasar varios días ingresado en la UCI por una neumonía bacteriana, Juan Pablo Lauro, pareja de Nuria Fergó, ha sido operado esta mañana por un agravamiento de su estado de salud. "Los médicos han decidido volver a abrir para limpiar la pleura", anunciaba él mismo en sus redes sociales. Agradecido por los muchísimos mensajes de apoyo que ha recibido, y a los que va a responder "uno a uno, aunque me llevará tiempo" ha dado las gracias también a la cantante, "el amor de mi vida" de la que está "muy orgulloso".

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro Instagram

Casi al mismo tiempo que entraba en quirófano, la cantante malagueña atiende a LA RAZÓN, preocupada pero optimista con su próxima recuperación, para presentar su nuevo proyecto: un homenaje a María Dolores Pradera, en el centenario del nacimiento de la "dama de la canción".

Nuria Fergó versiona a María Dolores Pradera en "Toda una vida" Gtres

La conocemos por su música, también por meterse en la piel de Sara Montiel, y ahora versionando a María Dolores Pradera.

Es una experiencia super bonita, un lujo, más que una responsabilidad, porque María Dolores Pradera ha sido la "dama de la canción". Muy agradecida por tener la oportunidad de meterme en esas canciones como Nuria Fergó. Es un regalo. Cuando me dijeron que no se trataba de imitarla sino de versionarla no dudé en aceptar el proyecto. Yo siempre he huido de la imitación, porque creo que cada artista tiene que poner su personalidad, su sello.

¿Qué recuerdo tiene de ella?

La he conocido ya siendo mayor. En mi casa se escuchaba a Rocío Jurado o Rocío Dúrcal, pero no a María Dolores Pradera.

¿Qué ha aprendido de este "viaje" musical"?

Es un proyecto que me ha enriquecido mucho. Yo sola no lo hubiera hecho, pero me han puesto en bandeja la producción, la escenografía y la música. Voy a cantar además las canciones que me gusta cantar. Además comparto con María Dolores Pradera la voz melódica y la elegancia sobre el escenario. Estoy feliz porque voy a poder ser fiel a mi estilo.

¿Sucumbiría en algún momento a cambiar de estilo?

Hay un público que no quiere que las raíces españolas se pierdan. No creo que cambie de estilo porque yo soy fiel a mi registro y aunque mi público sea más reducido es un público fiel a mis rancheras y mis boleros.

Con su último trabajo, "Con Permiso", dio el salto a México. Cree que este homenaje a María Dolores Pradera le abrirá las puertas de Latinoamérica?

No estoy pensando en eso. Estoy pensando en disfrutar del proyecto y el resto vendrá solo. Esto es el ahora, disfrutar de las canciones y del espectáculo y si la gira triunfa en España y da el salto a Latinoamérica, pues bienvenido sea.

Más de dos décadas después de su paso por Operación Triunfo, ¿cómo ha cambiado su vida?

Ha cambiado todo desde que perdí el anonimato, algo que me costó mucho, a adaptarme a nivel profesional. He ido aprendiendo trabajando con una discográfica, luego sola... Siempre estaré agradecida a OT porque vengo de allí. No podría renegar de aquello nunca porque fue la oportunidad de arme a conocer.

Su madre es su gran referente

Para mi hermana y para mí, mi madre lo ha sido todo. Nos ha apoyado en todo desde el principio. Cuando le dije que quería ser artista, ella fue la primera en apoyarme. Si no fuera por ella, no estaría aquí. Me ayudó en todo y más.

A quién le gustaría versionar y con quién haría un dueto

Sin duda me gustaría versionar cualquier canción de Carla Morrison que me gusta mucho por su tipo de voz. Y un dueto que no dudaría hacer sería con Alejandro Fernández. Siempre ha seguido a su padre y a él le descubrí siendo una niña con "El jardín de los amores" que cantó junto a Gloria Estefan. No podría negarme.