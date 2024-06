Nuria Fergó alerta sobre el ingreso en la UCI de su prometido, Juan Pablo Lauro

Nuria Fergó aún continúa con el corazón en un puño tras sufrir un revés inesperado. Aunque no lo ha sufrido en sus propias carnes, la cantante ha vivido con temor el ingreso en la UCI del que está llamado a ser su próximo marido, Juan Pablo Lauro, quien fuese marido de Irene Villa y con el que se ha comprometido. Tal y como ella misma ha desvelado a través de sus redes sociales con un mensaje que ha dejado a todos en shock, su amado ha tenido que ser ingresado en el hospital Santa Elena de Málaga, permaneciendo varios días bajo cuidados intensivos. Lo hace como excusa para contextualizar por qué no daba señales de vida, pues los rumores y especulaciones habían comenzado a tomar el control ante la falta de explicación oficial. Ahora se desvela que se encontraba a su lado en la cama del hospital, velando por su salud, la cual ha sufrido un revés del que aún se recupera.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro Instagram

“Hola familia, os deseo una feliz semana. Estoy desconectada de redes porque me he llevado un susto bastante grande. Me llamaron el domingo para decirme que a mi chico le habían ingresado en la UCI, en Torremolinos. Así que me vine corriendo para estar con él”, ha explicado Nuria Fergó a sus seguidores el motivo de su desaparición viral. Lo hace aprovechando un descanso, en las inmediaciones del centro médico en el que está ingresado el piloto de aviones que está llamado a ser su futuro esposo.

Para no alarmar demasiado a sus seguidores y hacer que el foco mediático se instale en el hospital, la artista ha querido llamar a la calma y aclarar su estado actual de salud: “Ya está estable, está todo controlado. Tiene que esperar en observación un par de días más asta subir a planta. Poco a poco se va a recuperar, cuando él salga y vea conveniente explicará lo que le ha pasado”, emplaza Nuria, que no quiere desvelar el mal que le ha llevado a su novio a tan delicada situación en la UCI de un hospital. Un lugar donde, reconoce, “lo están cuidado de escándalo”, por eso aprovecha para “darle las gracias al hospital Santa Elena y a todo el equipo”. No es a los únicos a los que tiene que agradecer, pues también a sus fans les debe mucho: “Gracias a los mensajes y a las personas que le están escribiendo por todo el cariño. Se agradece mucho en estos momentos delicados y de incertidumbre. Él se siente muy querido. Os informaré más, pero está controlado. Para adelante que no queda otra”, desliza.

Story de Juan Pablo Lauro Instagram

Pero también el propio piloto Juan Pablo Lauro ha querido tomar la palabra para explicar cómo se encuentra en su paso por el hospital y tras su ingreso en la UCI. Lo ha hecho en las historias de su cuenta personal de Instagram: “He cambiado la oficina por los bóxer. Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo. Gracias a Martín y a su hermano estoy recuperándome lentamente. Gracias de todo corazón Martín, colega, amigo y ángel de la guarda. También a todo el equipo médico de la UCI de HM Santa Elena Torremolinos. Son todos maravillosos y me están cuidando con mucho amor y profesionalidad”, dice el novio de Nuria Fergó, que reserva unas palabras de aliento a su amada: “Gracias amor por dejar todo y venir a estar, aunque sea 80 mil al día a mi lado. Gracias por tu amor”. Eso sí, no se despide sin dar un último apunto sobre su estado de salud: “Ahora, con paciencia y mimo toca recuperarme poco a poco. Gracias por los mensajes de cariño, no se pueden imaginar lo que alimentan y cura”.