Julia Janeiro estalla por los comentarios sobre su escote: "Me dais asco"

Julia Janeiro es una mujer de carácter y así lo ha demostrado en más de una ocasión a través de sus redes sociales. Dicen que “a palabras necias, oídos sordos”, pero la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no está dispuesta a callar ante ciertas críticas y comentarios denigrantes que cada día recibe en su perfil de Instagram. Los últimos, a costa de una fotografía que ha publicado para mostrar su radiante look de Nochevieja.

La influencer y maquilladora profesional se decantó por un vestido ajustado de lentejuelas del que destaca su gran escote. Aunque la mayoría de comentarios que recibió son positivos, otros tantos han dejado claro de la peor manera que no les ha gustado su elección. “Madre mía… chiquilla, cómprate una tallita más, que vas un poquito ridícula”, dice una de las usuarias.

Comentarios muy despectivos que, en su mayoría, vienen de parte de otras mujeres. Una situación que no está dispuesta a soportar ni a pasar por alto. “Veo por ahí a mucha dolida y traumada por ver una foto mía con un vestido con escote. Qué pena y vergüenza ajena me dais todas y cada una de las mujeres que participáis en este juego de ver quién suelta más mierda por la boca para hacer daño e intentar humillar a una persona. Me dais asco todas las que vais de feministas y lo único que sois es el peor enemigo de otra mujer”, comienza diciendo Janeiro en las historias de su cuenta de Instagram.

“Como ya he dicho en varios comentarios, estoy segura de que si me mostrase en redes sociales, llorando por las esquinas y vulnerable, vendríais todas con el papelón de santa Teresa de Calcuta, pero como no es así, os empeñáis en querer hacer daño. Siento deciros que en eso es lo único que se va a quedar, en el intento, porque las únicas que os humilláis sois vosotras mismas. Tenéis Juls para rato, tanto a los que les guste, como a los que no. Váyanse acostumbrando”, recalca.

Julia Janeiro continúa enviando un consejo a todos sus haters: “Si no saben cómo gestionar sus frustraciones, páguense un psicólogo que para eso están. No vengan aquí a tirar su mierda y luego vayan por ahí de abanderados de la salud mental. Por culpa de gentuza como vosotros, muchas personas se quitan la vida a día de hoy. Piensen dos veces antes de hacer un comentario porque no saben por lo que puede estar pasando esa persona.

Gracias a Dios me va todo demasiado bien y me siento tan bien conmigo misma que no me hace daño. Si respondo es para defenderme porque estoy en todo mi derecho al igual que ustedes se permiten el lujo de tirar mierda no solo contra mí, sino contra muchas otras personas”. Una forma guerrera de empezar el año...