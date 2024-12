Julia Janeiro se pone sexy con un vestido que no deja nada a la imaginación

En Navidad todos quieren lucir sus mejores modelitos. Hay fechas señalas en las que las reuniones familiares, de amigos o empresa nos anima a apostar fuerte en los estilismos. Todos quieren llevarse el título del mejor vestido de la velada o, al menos, sí dejar huella con el atuendo elegido entre todos los que había en el armario o en la tienda listo para estrenar. Pero el elegido por Julia Janeiroha dejado a todos boquiabiertos, cosechando opiniones muy diversas entre sus seguidores, convirtiendo la foto en cuestión de horas en todo un fenómeno viral. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha mostrado su faceta más provocativa con un vestido que dejaba poco o nada a la imaginación. Las transparencias cobran protagonismo sobre su privilegiada anotomía, robando suspiros entre sus fans. Pero no todos están conformes con su look y claro está que son pocos los que se callan su opinión.

Incluida en un carrusel de instantáneas compartida con sus seguidores de Instagram, Julia Janeiro ha logrado subir un tanto el mercurio de los termómetros con su estilismo. Quería dejar constancia de que tiene una genética privilegiada y que no ha tenido reparos en ayudarse del bisturí y la medicina estética para mejorar la fórmula. De ahí que se considere “tu mejor regalo de navidad”, sin mencionar a nadie, por lo que deja abierta la opción de que la incluyan en las listas de deseos de cara a la llegada de los Reyes Magos. Un regalo que incluye un minivestido de transparencias que deja al descubierto su sexy ropa interior. Gracias al floreado encaje logra ocultar las partes más íntimas de su anatomía de forma estratégica, lo que eleva el tono de sus fotografías. También de los comentarios.

Julia Janeiro Instagram

Julia Janeiro está apostando fuerte por labrarse un futuro en el mundo del maquillaje. De hecho, además de su controvertido vestido también hay quienes aplauden su ‘make up’. Aunque no desecha la opción de ser influencer para costearse su formación y también sus caros caprichos, lo cierto es que ya está cumpliendo su sueño, como así apuntaba María José Campanario orgullosa ante los seguidores de su hija, que ya superan los 200.000: “Desde pequeña entrabas a escondidas para ‘hacer desaparecer’ mis coloretes y mis lápices de labios. No sabes la alegría que me da que hayas cumplido tu sueño de ser maquilladora profesional y de que disfrutes tantísimo con lo que más te gusta. Te quiero, hasta donde la luz llegue”, le dejaba su madre a modo de comentario en su última publicación. Quien aún no se ha pronunciado ha sido Jesulín de Ubrique, al menos no sobre el provocativo look de su niña.