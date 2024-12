María José Campanario y Julia Janeiro, al ataque: en Ambiciones ya no se callan

Mucho se habló sobre el futuro profesional de Julia Janeiro cuando alcanzó la mayoría de edad. Algunos se precipitaron al vaticinar que haría de las cámaras y las revistas su estilo de vida, pero lo cierto es que la joven se ha mantenido alejada del foco y parece que así seguirá haciéndolo.

De hecho, son varias las áreas en las que ha intentado hacerse un hueco en el complicado mundo laboral, desde la publicidad en redes sociales hasta las relaciones públicas, tal y como confirmó LA RAZÓN el pasado mes de septiembre. La joven se incorporó entonces al equipo de Bugao, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid ubicado en pleno corazón financiero de la capital. Hugo Ruiz es el chef que se encuentra detrás de esta propuesta que conjuga varios espacios con el mar como eje central de su carta.

Sin embargo, la verdadera pasión de Julia Janeiro es el maquillaje, sector en el que se está formando profesionalmente desde hace tiempo. Retomó sus estudios en la escuela Alberto Dugarte Institute, un curso valorado en 2.219 euros y que consta de 177 horas formativas de instrucción intensiva y práctica (online y presencial) que se imparten durante 3 meses.

Según los tiempos, parece que Julia Janeiro se ha graduado o está a punto de hacerlo, y ya ha comenzado a trabajar como maquilladora profesional. De hecho, en su perfil oficial de Instagram se presenta como tal.

Julia Janeiro no se calla

La joven muestra orgullosa en sus redes sociales algunos de sus trabajos como maquilladora, contenido que muchos usuarios aprovechan para criticar desde el anonimato que les ofrece estar detrás de la pantalla. “Trabaja en el alambre”, ha comentado una internauta en una de sus fotos, respondiendo de forma irónica a la pregunta que muchos se hacen sobre cómo Janeiro se gana la vida.

Harta de este tipo de comentarios que solo la cuestionan como profesional, la hija de Jesulín de Ubrique ha decidido romper con la discreción que suele mantener y responder clara y concisa: “Soy maquilladora, pedazo de enterada, que sois unas listas todas y a más de una os hace falta un puntito en la boca para que la cerréis un poco”.

El ejemplo de su madre

La influencer ha dicho “basta” y ya no se calla ante este tipo de comentarios, un ejemplo que podría haber tomado de su madre. La hasta ahora discreta María José Campanario también ha estado utilizando sus redes sociales para aclarar algunas cuestiones sobre su vida privada y de paso responder a más de uno que opina sobre ella.

Acerca de sus estudios en Odontología, un usuario de Instagram le comentó que “si no ejerces no eres nada”, un ataque ante el que Campanario respondió: “Tengo muy pocos comentarios de ese tipo y la verdad es que debo estar agradecida a todos los que me seguís, porque ese comentario es 1 entre 10000. La realidad a día de hoy es que no me afectan en absoluto, pero creo que es importante denunciar ese tipo de mensajes tan feos, porque a otras personas, sobre todo a las mujeres, se les puede hacer muchísimo daño. (...) Resumiendo, que hay mucho gilipollas”.

Queda claro. Las mujeres de la vida de Jesulín de Ubrique (al menos dos de ellas) ya no se callan.