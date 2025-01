Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares

Justin Baldoni ha demandado a Blake Lively y Ryan Reynolds, alegando que la pareja secuestró la producción de "It Ends With Us", la película que dirigió y buscó "destruirlo" con falsas acusaciones de acoso sexual. En la demanda, presentada en el distrito sur de Nueva York, según publica "The Guardian", Baldoni y sus publicistas acusan a la pareja de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad, por un valor de 400 millones de dólares en daños.

La denuncia, de 179 páginas, es la última de una amarga batalla legal entre los coprotagonistas por la producción y comercialización de la película, una adaptación del exitoso libro de Colleen Hoover, que comenzó cuando Lively presentó una denuncia ante la comisión de derechos civiles de California detallando el presunto acoso sexual por parte de Baldoni durante la producción y los esfuerzos de represalia para manchar la reputación de Lively a través de las redes sociales.

Esa denuncia, y un informe posterior del "New York Times" que citaba numerosos mensajes de texto entre Baldoni y su equipo, conmocionaron a Hollywood y provocaron enérgicas negaciones de Baldoni y su socio productor, Jamey Heath.

El 31 de diciembre, Lively presentó su propia demanda contra Baldoni, Heath y las publicistas Jennifer Abel y Melissa Nathan, alegando que el grupo había orquestado una campaña de desprestigio clandestina para "enterrar" su reputación. Un día después, Baldoni presentó una demanda por difamación contra el citado medio, acusándolo de trabajar con el equipo de Lively y de "seleccionar" mensajes de texto fuera de contexto para difamarlo. Su abogado, Bryan Freedman, prometió que se presentarían más demandas.